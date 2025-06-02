Большинство казахстанцев имеют от 2 до 9 близких друзей - опрос

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу КИСИ при Президенте РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам главного научного сотрудника КИСИ, доктора социологических наук, профессора Айгуль Забировой, 68,5% респондентов ответили, что в их близком кругу имеются от двух до девяти человек. Это свидетельствует о том, что в Казахстане сохраняются условия для формирования устойчивых горизонтальных связей, основанных на доверии, эмоциональной вовлеченности и взаимопомощи.

31,6% респондентов предпочитает ограниченный, но устойчивый круг доверенных лиц, то есть 3-4 близких друга. Эти данные типичны для всех регионов страны.

У трети казахстанцев дружеские связи выходят за пределы «ближнего круга», что может указывать как на высокую социальную активность человека, так и на размытые границы между тесной и умеренной дружбой. Cетью в десять и больше друзей располагают чаще всего жители Туркестанской, Кызылординской и Атырауской областей. На 5-9 друзей могут рассчитывать жители столицы, Кызылординской и Актюбинской областей.  

Одиночество или одного друга предпочитают 15% казахстанцев. У 5,7% респондентов при нет ни одного близкого товарища. Так чаще всего отвечали жители области Жетысу, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

- Да, это тревожный, но не критический показатель, в США или Японии, к примеру, гораздо больше тех, кто находится в одиночестве, - отмечает Айгуль Забирова.

Гендерные различия в количестве и характере дружеских связей имеют место, но они незначительны, что отражает высокую степень социальной модернизации страны, современности общества.

Инфографика: КИСИ

#опрос #Дружба #КИСИ

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