Ход королевы

На шахматной олимпиаде в Индии казахстанские спорт­смены продолжают одерживать победы. Но спортивные результаты, кажется, интересуют меньшинство. Шахматы оказались на пике благодаря скандалу с финансированием федерации. Вот и теперь больше внимания тому факту, что команда на церемонии открытия шествовала без флага. Федерация, конечно, нашла оправдание: организаторы не предупредили о таком формате, и многие участники вышли без государственного символа.

Что, впрочем, не уберегло от нападок. Истерика – ход сомнительный. Все эти скандалы – хороший повод оставаться в новостных лентах. Но относительно спорта это чистой воды цугцванг. Причем взаимный, где любой ход ведет к ухудшению позиции.

Забавно, но еще одним хедлайнером недели тоже стал спортсмен. И тоже благодаря скандалу. Диас – парень на колесах, то есть на роликах. Очень, очень круто катает по столице. При этом не только катает, но и преподает. Ролики сегодня в тренде, и, кажется, недалек тот день, когда катания на роликах станут даже популярнее катаний на коньках. Благо, что инфраструктуры для этого не нужно: вышел из дома, переобулся и пое­хал… Конечно же, есть нюансы. Поехал ведь по тротуарам. А там… ладно бы одни пешеходы, но ведь и велосипедисты, и самокатчики и доставщики еды на мотороллерах.

Видео с Диасом облетело все новостные порталы! Когда умеешь, хочется не просто ехать, а мчаться. И трюки демонстрировать. Такие умения подобны хорошему секрету: какой в них смысл, если ими нельзя поделиться?! Другое дело, что в городе, хоть и были обещаны площадки для занятий экстремальными видами спорта, количество их никак не соответствует ни масштабам столицы, ни размахам акиматовских урбанистов.

И снова хайп, и чего только не прочитаешь в комментариях: носятся как угорелые, ломают скамейки фонтаны, прыгают по бордюрам. А бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете. На них даже если просто дышать – требуется ежегодная замена. А тут еще и на роликах по ним прыгают. Куда такое годится?!

Хотя чему удивляться? Ну не построили должное количество спортивных площадок, велодорожек, парков. Главное же, что хотели. Такие стремления нужно поддерживать. А что не смогли – дело-то житейское. Не смогли же ЛРТ построить. И не только его! Только для привлечения туристов сколько всего планировали: и купол над левым берегом, и тропический парк, и крытый аквапарк… Проекты не просто из прошлой жизни, из какой-то параллельной реальности!

Тем не менее нужно благодарить спортсменов. Как могут, стараются, отвлекают от новостей про сахар. Это раньше не есть сладкое считалось легкой бравадой: «Я не смот­рю телевизор, не ем после шести вечера, не употребляю сахар». Теперь получается, что, если не ешь, значит, не можешь себе позволить. А это проявление слабости. Такого у нас не прощают. Хоть в кредит, но купи. Я решил килограмм купить для приличия. И был отчитан продавщицей, как школьник: «Да вы что?! Сахар только утром!».

Холодный пот начала 90-х окатил словно отрезвляющий душ. Никогда не жили хорошо и нечего было начинать. Неприятно, но следует признать: все, что мы не делаем сами, дорожает с каждым днем. Без изменений остаются только наши зарплаты. И это, получается, вполне справедливо, ведь зарплата – исключительно наш, казахстанский продукт. Вот если бы ее импортировали, как сахар…

У экономистов, конечно, свой взгляд. Но облетевший социальные сети заголовок изрядно рассмешил аудиторию: «Только трое из десяти казахстанцев полностью удовлетворены своим финансовым положением». Примерно так было сформулировано информационное сообщение. Суть его в том, что количество довольных своими финансовыми делами за год сократилось на 10%. Однако читатели предположили, что в сообщение закралась ошибка, и его следует читать в следующей редакции: трое казахстанцев полностью удовлетворены своим финансовым положением…