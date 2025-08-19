В Айыртауском районе и Петропавловске прошла Международная неделя Ботая – масштабное событие, объединившее десятки зарубежных делегаций. Гости приехали из Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, России (Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии). В Северный Казахстан съехались ученые, художники, археологи, этнологи, деятели культуры и молодежные лидеры.

Регион посетили заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, руководители Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, а также представители Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Симпозиумы, пленэры, мас­тер-классы, археологические экс­курсии и научные дискуссии превратили древнее поселение Ботай в активное пространство, где история оживает, а наука и культура работают на будущее.

Место, где все начиналось

На родине сенсационного открытия археолога Виктора Зайберта, доказавшего, что именно здесь 6 тыс. лет назад впервые в мире была одомашнена лошадь, кипела жизнь. Третий Международный симпозиум художников «Ботай – Ұлы дала мәдениеті» стал не просто выставкой, а встречей культур, взглядов и эпох. На пленэрах мастера из разных стран писали степные пейзажи, вдохновлялись археологическими находками и общением с коллегами.

Вице-премьер РК Ермек Кошербаев, открывая мероприятие, подчеркнул:

– Ботай – ключ к пониманию ранней истории человечества. Это бесценное наследие, вдохновляющее будущие поколения и укреп­ляющее нашу национальную идентичность.

Археология меняет представления о прошлом

Поселение Ботай, открытое в 1980 году, стало настоящей сенсацией. Здесь обнаружено более 250 жилищ, десятки тысяч предметов быта, украшений и орудий труда, а также более 300 тыс. артефактов.

Кандидат исторических наук, заслуженный профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков вспоминает:

– Мы с Виктором Зайбертом направили сюда несколько человек, и они вернулись с полными рюкзаками находок. Здесь мы обнаружили наконечники стрел, множество скребков и так называемые утюжки – каменные диски. Если на других раскопках находят хотя бы пару таких предметов, это уже сенсация, а у нас их были сотни, даже тысячи. Ботай – уникальный памятник мирового значения, ведь именно здесь впервые была одомашнена лошадь. Если бы этого не произошло, ход истории мог бы сложиться совершенно иначе.

По словам ученых, ботайцы вели оседлый образ жизни, занимались охотой, рыболовством, выращиванием злаков, использовали зернотерки и каменные утюжки, имели развитые ремес­ла и обряды.

В диалоге с историей

На симпозиум приехали художники из разных уголков мира. Венгерский мастер Мольнар Томас признался:

– Место здесь удивительное, а люди – очень открытые и доб­рые. Моя работа посвящена Казахстану и кочевой культуре, а центральный образ – лошадь, символ вашей степи.

Известный азербайджанский художник Азиз Рефик-бей добавил:

– То, что я изобразил на своей картине, почти полностью совпадает с тем, что я увидел здесь вживую. Природа Северного Казахстана для меня как родная.

Программу симпозиума дополнил международный семинар-тимбилдинг «Ботай – основы тюркского мира» – площадка нового формата, объединившая этнографов, историков, ремесленников, художников и молодежь. Участники не только слушали лекции, но и погрузились в атмосферу древней степи через реконструкции боевых обрядов, мастер-классы и архео­логические маршруты.

Научная дискуссия мирового уровня

Кульминацией недели стала международная конференция «Ботай – Ұлы дала мәдениеті», где обсуждались перспективы исследований, новые методики раскопок и возможности превращения Ботая в туристический центр мирового уровня. Среди участников – археологи, этно­графы, культурологи и историки из Азербайджана, России, США, Турции, Франции.

Французский археолог Джулио Бендезу-Сармиенто, побывавший здесь 25 лет назад, отметил:

– Тогда я был аспирантом и работал с Виктором Зайбертом. Сегодня Ботай известен всему миру. Я снова хочу исследовать места, где впервые одомашнили лошадь.

О том, что Ботайская культура занимает особое место в мировой истории и о ней знают в ведущих научных центрах мира, говорит доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Немецкого института археологии Зейнолла Самашев.

– Эта культура включена в школьные и университетские учебники. И мы по праву этим гордимся. Мы считаем важными и нужными все мероприятия, подобные сегодняшним, – семинары, симпозиумы, выставки. Все это способствует сохранению и популяризации нашей истории и культурного наследия – подчеркнул он.

Наследие, которое объединяет

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал Ботай не только научным, но и просветительским центром:

– Мы гордимся, что открыли арт-галерею «Ботай» и установили монумент, который станет архитектурным символом Петропавловска и местом притяжения для туристов. Продолжается сис­темная работа по развитию Ботая как научного, туристического и просветительского центра. Начались съемки художественного фильма «Ботай. Затерянный мир», который позволит глубже раскрыть уникальное историко-культурное значение Ботайской культуры и привлечь к ней внимание широкой аудитории.

Международная неделя Ботая показала, что Северный Казахстан – это не только хранитель уникального археологического наследия, но и место, где прошлое встречается с будущим, вдохновляя на новые открытия и культурные проекты.