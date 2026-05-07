Боевой опыт и стратегия Бауыржана Момышулы

Имя Бауыржана Момыш­улы в системе военного образования страны занимает особое место. Легендарный полководец, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы для многих военнослужащих является примером мужества и героизма.

Сегодня наследие героя внед­ряется в учебные программы и научные исследования. Один из тех, кто проводит эту работу, – полковник Талгат Баудинов, исполняющий обязанности профессора кафедры управления войсками и службы общевойсковых штабов факультета Сухопутных войск им. Б. Момышулы Национального университета обороны РК.

Еще в 2011 году, будучи начальником Кадетского корпуса в Щучинске, Талгат Баудинов ввел в учебный процесс программу, основанную на изучении боевого наследия Бауыржана Момышулы. Занятия не ограничивались формальным изучением биографии героя. Каждый кадет в первом семестре писал развернутое сочинение о личности легендарного командира.

– Молодые ребята как пластилин, – говорит полковник, – их нужно формировать, пока они не окрепли. И в основе этого процесса должен стоять образ настоящего офицера и батыра.

Такой подход, считает Талгат Баудинов, себя оправдал. Сегодня в Министерстве обороны ведется системная работа по укреплению имиджа Вооруженных сил и воспитанию патриотизма среди молодежи. Исторические фигуры, такие как Бауыржан Момышулы, становятся важной ее частью.

Сам Талгат Мырзатаевич – соис­катель ученой степени кандидата педагогических наук. Он готовит диссертацию о роли военных преподавателей в формировании нравственных и духовных качеств будущих офицеров. И в этой работе, по его словам, образ Бауыржана Момышулы является центральным.

Исследователь называет его вои­ном-интеллектуалом, который удивительно сочетал в себе храб­рость, дисциплину, тактическое мышление и глубокое понимание психологии боя. Особенно ярко это проявилось в боях под Моск­вой, на Волоколамском направлении. Тогда, в 1941 году, молодой казах командовал батальоном в составе 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова.

– В одном из эпизодов батальон Бауыржана Момышулы попал в окружение, у них оборвалась связь со штабом дивизии. Как известно, если нет связи – нет управления. Офицеры предлагали командиру отступить, выйти из окружения. Но Бауыржан Момышулы отказался, сказав, что приказа не было – надо держать позицию. Он отправил группу бойцов, которые с боями пробились к штабу дивизии, восстановили связь и получили приказ на выход из окружения. Таким он был твердым и принципиальным офицером, – отмечает полковник.

После выполнения сложнейших задач генерал Панфилов лично приглашал молодого коман­дира в штаб, заваривал чай, и они долго беседовали. Эти встречи, по сути, стали для Бауыржана Момышулы школой жизни, где он получал опыт, разбирал картины боев, строил тактики и рос как командир.

По мнению Талгата Баудинова, парадигма воинского обучения и воспитания по Бауыржану Момышулы – это целостная система, основанная на морально-психологических качествах личности. Первый принцип этой парадигмы – дисциплина. При этом, по убеждению Момыш­улы, солдат должен понимать смысл приказа, а не выполнять его механически.

– Его стиль командования отличался тем, что строгость была не формальной, а осознанной и воспитательной, – продолжает Талгат Баудинов. – Он требовал дисциплины, потому что понимал: на войне малейшая слабость, беспорядок или паника могут стоить жизни всему подразделению. Он мог быть жестким, но его жесткость была направлена на сохранение боеспособности, порядка и ответственности.

Не менее важный элемент парадигмы Бауыржана Момыш­улы – психологическая устойчивость. Он одним из первых начал говорить о системной подготовке бойца к стрессу.

– Война – это не только техника и тактика, но прежде всего испытание человеческой психики. Представьте, вы сидите в окопе, и по вам ведется артиллерийский огонь. У вас настолько скачет адреналин, что вас рвет. Вы дезорганизованы и деморализованы. Но не от того, что вы трус, вы просто человек, который впервые находится на передовой. Поэтому Бауыржан Момышулы всегда говорил, что нет абсолютных героев и абсолютных трусов, мужество растет в бою.

Легендарный полководец учил не подавлять страх, а управлять им. В бою командир находится в тех же условиях, что и солдат, поэтому он своим примером задавал модель поведения. Именно в этой способности повести за собой он видел основу лидера.

Еще один аспект – обучение через практику. Прославленный командир резко критиковал сухую теорию и настаивал на максимальном приближении учебного процесса к реальным условиям боя. Этот принцип сегодня активно используется в военных вузах, где создаются учебные полигоны и модели­руются боевые ситуации.

– Вместе с тем Бауыржан Момышулы придавал значение инициативе и самостоятельности. В условиях, когда подразделение оказывается отрезанным от основных сил, способность принимать самостоятельные решения становится критически важной, – добавляет наш собеседник.

Особое место в системе воспитания воина занимает национальный дух. По мнению Талгата Баудинова, сейчас, к сожалению, патриотизм, уважение к истории, чувство долга нередко воспринимаются как абстрактные понятия. Между тем для Бауыржана Момышулы они были основой боеспособности армии.

– Сегодня, когда армия сталкивается с новыми вызовами, обращение к этому наследию становится не данью традиции, а практичес­кой необходимостью. Парадигма Бауыржана Момыш­улы – это, по сути, переход от армии приказа к армии осознанных, морально устойчивых и думающих бойцов, – убежден Талгат Баудинов.

Вклад полководца в военную науку выходит далеко за рамки фронтового опыта. Бауыржан Момышулы известен как герой книги Александра Бека «Волоколамское шоссе» и как автор произведений о войне, среди которых «За нами Москва», «Генерал Панфилов», «Психология войны» и другие. Через эти труды он раскрыл не только военные события, но и психологию командира, роль дисциплины и морального духа, особенности управления подразделением в бою.

Сегодня эти труды вновь становятся предметом научных изысканий. В Национальном университете обороны ведутся исследования, организуются конференции, анализируются архивные материалы.

Главное, подчеркивает Талгат Баудинов, это масштаб личнос­ти Бауыржана Момышулы. Он был не только героем войны, но и человеком чести, способным влиять на окружающих своими поступками. Известны его истории дружбы с деятелями культуры, когда он мог прийти на помощь, сказать важные слова. Также его помнят как принци­пиального в бытовых вопросах и независимого в суждениях человека.

– Он мог не говорить долго, он действовал, – резюмирует полковник. – Бауыржан Момыш­улы – это не только герой Великой Отечественной войны, но и военный мыслитель, чье наследие важно для современной армии Казахстана. Его жизнь показывает, что настоящий командир побеждает не только оружием, но и умом, волей, дисциплиной и силой духа.