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Бойцовский турнир
Дмитрий Норкин

Защищать честь страны на международном старте отправились 17 бойцов из Казахстана, и 12 из них вернулись домой с медалями разного номинала. Так, в весовой категории до 52,2 кг чемпионом Центральной Азии по ММА стал столичный боец Ерсултан Шакенбай. В финальном поединке он победил соперника из Таджикистана Вохида Зохидзада.

В финальном поединке в весовой категории до 61,2 кг встретились два казахстанца из Алматинской области. Еркебулан Бегасылулы завоевал золотую медаль, а «серебро» досталось Салауату Каби.

В весе до 70,3 кг чемпионом стал трехкратный победитель первенств нашей страны Неймат Асадов из Атырауской области. Оппонентом казахстанца в решающей схватке стал азербайджанец Юсиф Алиев. «Я на протяжении пяти лет стремился завоевать «золото» на международном старте, и в этот раз гимн Казахстана прозвучал в мою честь. Я очень рад, что смог пополнить копилку нашей страны еще одним «золотом», – поделился впечатлениями новоиспеченный чемпион.

Помимо Салауата Каби серебряные награды нам также принесли: в весе до 56,7 кг боец из Алматинской области Дастан Жакыпбеков лишь по решению судей в финале уступил узбекскому бойцу Жамшиду Тиллаеву. В решающем поединке в полулегком весе до 65,8 кг встретились Олжас Молдагалиев (Атырауская область) и Шукуржон Рустамов из Узбекистана. Судьи вновь решили, что сильнее был местный боец. В полусреднем весе до 77,1 кг Богдан Пшебельский из Акмолинской области в финале уступил еще одному узбекскому бойцу Мунису Муминжонову. Здесь, кстати, бронзовую медаль завоевал Жаксыбек Аймаханов из Алматинской области. Также в финальной схватке в весе до 93 кг боец из Нур-Султана Александр Вал встретился с узбекским спорт­сменом Хусанбоем Рахимовым, и по итогам трех раундов победу отдали хозяину состязаний.

В весе 83,9 кг третью ступень пьедестала занял Санжар Жаксылыкбаев (Алматинская область). Дебютировал с призового места на международных соревнованиях тяжеловес (до 120,2 кг) из Акмолинской области Константин Черниченко, который занял третье место. Также обладателем «бронзы» стал и алматинец Бекнур Беккулы, выступающий в абсолютной весовой категории свыше 120,2 кг.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место, пропустив вперед лишь хозяина соревнований – Узбекистан.

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