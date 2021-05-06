Будь готов!

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Елена Ульянкина

...Попасть в десятку, снарядить магазин, на скорость разобрать и собрать автомат – вот основные задачи, которые должны были выполнить участники военно-спортивных игр «Ұлан» и «Алау». Они прошли 4 и 5 мая в режиме онлайн. Организаторы – региональный научно-практический центр дополнительного образования для детей «Сарыарка дарыны» – были бы рады провести соревнования в обычном формате, но сложная эпидобстановка не позволяет это сделать.

– Военно-спортивные игры «Ұлан» и «Алау» проводились в режиме реального времени, – отмечает заместитель директора регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарка дарыны» Карагандинской области Канат Какетаев. – Сначала учитель НВП из школы, команда которой участвовала в соревнованиях, звонил судье и включал видеокамеру. Дети выполняли норматив: снаряжали магазин, надевали противогаз или подтягивались на турнике, а потом им выставляли баллы. Мы намеренно отказались от варианта, когда участники присылают судьям видеозаписи, на которых они выполняют задания. Потому что можно сделать монтаж, а это исказит результат.

В соревнованиях участвовали 126 школьников, которые представляли 18 команд. 10 из них боролись за победу в военно-спортивной игре «Алау» и 8 – в «Ұлан». Набор соревновательных дисциплин в них одинаковый, а вот нормативы и возраст участников разный – 14 и 17 лет. Причем в каждой команде по условиям состязаний должно быть 5 юношей и 2 девушки. Для представительниц прекрасного пола поблажек не делали – они наравне с парнями стреляли из пневматической винтовки по мишеням и разбирали автомат Калашникова. Однако вместо подтягивания на турнике девушки качали пресс.

В среду, 5 мая, организаторы подвели итоги соревнований, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию Независимости Казахстана и 29-летию создания Вооруженных сил РК. Первое место заняли команды школы № 14 города Сатпаева и военно-спортивный клуб «Аксуыт» из Шетского района. Серебро завое­вали ученики школы поселка Бурма Шетского района и СШ № 91 Караганды. Тройку лидеров замкнули воспитанники школы № 9 Абайского района и военно-спортивного клуба «Арлан» Абайского района. Победителям вручили кубки, медали и грамоты. Теперь им предстоит представить Карагандинскую область на республиканском этапе военно-спортивных игр «Алау» и «Ұлан».

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