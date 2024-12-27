Будь мудрым и изящным, как... змея

Статьи
915
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Накануне Нового года террариум Шымкентского зоопарка стал необычайно востребованным у посетителей

фото автора

Наступающий 2025-й по восточному календарю – Год Змеи, и своеобраз­ным напоминанием этому стала 4,5-метровая статуя пресмыкающегося, установленная перед зоопарком.

Многие горожане уже на входе интересуются у служащих, как пройти в террариум, не тратя время на поиски. Они не скрывают, что пришли сюда, чтобы познакомиться с символом наступающего года и, глядя на рептилий, загадать сокровенные желания. Принято считать, что успех и благополучие будут обеспечены, если посмотреть на рептилий, а еще лучше – прикоснуться к ним или принести угощение.

В этом плане Шымкентский зоопарк –вполне подходящий объект. В коллекции – 37 видов пресмыкающихся, и формировалась она на протяжении многих лет. Рептилий привозили из других зоопарков, покупали у частников и принимали в дар.

Бывший заместитель директора по научной работе Латипша Алиев рассказывал мне, как вез маленьких кобр из Туркмении в… карманах пальто. Было это в начале 90-х годов прошлого столетия. Союз уже распался, но прямое авиасообщение с Ашхабадом еще сохранялось. Змей, отловленных в предгорье, поместили в мешочки из плотной ткани. Их Латипша Алиев положил в карман и как ни в чем не бывало прошел на борт: тотальный досмотр при посадке на авиарейсы тогда не практиковали. Экипаж и пассажиры даже не подозревали, кто летит на борту. Сам же «курьер» все время полета старался не шевелиться, чтобы не разгневать кобр.

Основу коллекции рептилий Шымкентского зоопарка составляют экземп­ляры, представляющие фауну Южного Казахстана. К примеру, два вида полозов – разноцветный и узорчатый. Из ядовитых змей – щитомордники и песчаные удавы.

К экзотическим видам рептилий можно отнести питонов, кобру и гюрзу. Южный Казахстан является самым северным ареалом их распространения. Единичные экземпляры кобры и гюрзы встречаются, но очень редко, и характерными обитателями края их не назовешь. Да и знакомиться с ними лучше все-таки в зоопарке. Так надежнее и безопаснее.

– Возьмите в руки, не бойтесь, – заведующая отделом зоопарка Рая Долгова протягивает мне питона, достав изгибаю­щуюся рептилию из клетки. – Посмотрите, какая красавица. Сразу четыре детеныша вылупились из яиц, один из них – альбинос. Даже начавшаяся линька не портит их изящество. Змеи периодически целиком сбрасывают роговой покров, при этом образуется так называемый «выползок» – сброшенная «шкурка» змеи. Очень быстро появляется новая кожа. Год Змеи – чем не повод для людей изменить свою жизнь, «сбросить старую кожу» и начать все с чистого листа?! Соблазн подержать в руках змею за считанные дни до наступления Нового года и тем самым обеспечить исполнение заветных желаний, конечно, большой. Так что меня не останавливает не совсем дружелюбный настрой подрастающей рептилии. Да и питон – не кобра, которая, оказавшись в руках даже смотрителей террариума, поднимает голову, шипит и раздувает свой капюшон, то и дело высовывая ядовитое жало. Еще по учебнику зоологии помню: кобра безопас­на, пока закрыт рот. Впрочем, в отличие от гюрзы, молниеносно бросающейся на свою потенциальную жертву, кобра подобными выпадами предупреждает о своем недовольстве и возможном нападении.

Рая Долгова вообще считает, что змея – вполне подходящий вариант для любителей домашних животных и вполне может составить конкуренцию кошке или собаке. Естественно, речь идет о неядовитых особях. Привычные домашние питомцы требуют ежедневной кормежки, да еще и по несколько раз в день. Змею же достаточно покормить два-три раза в месяц – и больше никаких забот. Наблюдать же за их повадками тоже интересно, хотя они и хладнокровны, а значит, менее активны.

Человеку есть чему поучиться у змей. Той же пластичности, мудрости, змеиной цепкой хватке и интуиции. Ну и, конечно, способности быть гибкими, не останавливаться на достигнутом, проявлять мобильность и способность меняться.

Вот и астрологи советуют стать всем нам в 2025 году серпентологами и изу­чить коварный и в то же время мудрый и легкий нрав Змеи. И тогда год будет удачным и исполнятся все желания, независимо от того, посетили ли вы террариум, удалось ли подержать в руках рептилий или сменить привычного домашнего питомца на экзотическое ползучее животное.

#Шымкент #зоопарк #змеи #питон #террариум

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Солидарность братских народов
Расследование крушения самолета ведется согласно международ…
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]