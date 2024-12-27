Будь мудрым и изящным, как... змея

Наступающий 2025-й по восточному календарю – Год Змеи, и своеобраз­ным напоминанием этому стала 4,5-метровая статуя пресмыкающегося, установленная перед зоопарком.

Многие горожане уже на входе интересуются у служащих, как пройти в террариум, не тратя время на поиски. Они не скрывают, что пришли сюда, чтобы познакомиться с символом наступающего года и, глядя на рептилий, загадать сокровенные желания. Принято считать, что успех и благополучие будут обеспечены, если посмотреть на рептилий, а еще лучше – прикоснуться к ним или принести угощение.

В этом плане Шымкентский зоопарк –вполне подходящий объект. В коллекции – 37 видов пресмыкающихся, и формировалась она на протяжении многих лет. Рептилий привозили из других зоопарков, покупали у частников и принимали в дар.

Бывший заместитель директора по научной работе Латипша Алиев рассказывал мне, как вез маленьких кобр из Туркмении в… карманах пальто. Было это в начале 90-х годов прошлого столетия. Союз уже распался, но прямое авиасообщение с Ашхабадом еще сохранялось. Змей, отловленных в предгорье, поместили в мешочки из плотной ткани. Их Латипша Алиев положил в карман и как ни в чем не бывало прошел на борт: тотальный досмотр при посадке на авиарейсы тогда не практиковали. Экипаж и пассажиры даже не подозревали, кто летит на борту. Сам же «курьер» все время полета старался не шевелиться, чтобы не разгневать кобр.

Основу коллекции рептилий Шымкентского зоопарка составляют экземп­ляры, представляющие фауну Южного Казахстана. К примеру, два вида полозов – разноцветный и узорчатый. Из ядовитых змей – щитомордники и песчаные удавы.

К экзотическим видам рептилий можно отнести питонов, кобру и гюрзу. Южный Казахстан является самым северным ареалом их распространения. Единичные экземпляры кобры и гюрзы встречаются, но очень редко, и характерными обитателями края их не назовешь. Да и знакомиться с ними лучше все-таки в зоопарке. Так надежнее и безопаснее.

– Возьмите в руки, не бойтесь, – заведующая отделом зоопарка Рая Долгова протягивает мне питона, достав изгибаю­щуюся рептилию из клетки. – Посмотрите, какая красавица. Сразу четыре детеныша вылупились из яиц, один из них – альбинос. Даже начавшаяся линька не портит их изящество. Змеи периодически целиком сбрасывают роговой покров, при этом образуется так называемый «выползок» – сброшенная «шкурка» змеи. Очень быстро появляется новая кожа. Год Змеи – чем не повод для людей изменить свою жизнь, «сбросить старую кожу» и начать все с чистого листа?! Соблазн подержать в руках змею за считанные дни до наступления Нового года и тем самым обеспечить исполнение заветных желаний, конечно, большой. Так что меня не останавливает не совсем дружелюбный настрой подрастающей рептилии. Да и питон – не кобра, которая, оказавшись в руках даже смотрителей террариума, поднимает голову, шипит и раздувает свой капюшон, то и дело высовывая ядовитое жало. Еще по учебнику зоологии помню: кобра безопас­на, пока закрыт рот. Впрочем, в отличие от гюрзы, молниеносно бросающейся на свою потенциальную жертву, кобра подобными выпадами предупреждает о своем недовольстве и возможном нападении.

Рая Долгова вообще считает, что змея – вполне подходящий вариант для любителей домашних животных и вполне может составить конкуренцию кошке или собаке. Естественно, речь идет о неядовитых особях. Привычные домашние питомцы требуют ежедневной кормежки, да еще и по несколько раз в день. Змею же достаточно покормить два-три раза в месяц – и больше никаких забот. Наблюдать же за их повадками тоже интересно, хотя они и хладнокровны, а значит, менее активны.

Человеку есть чему поучиться у змей. Той же пластичности, мудрости, змеиной цепкой хватке и интуиции. Ну и, конечно, способности быть гибкими, не останавливаться на достигнутом, проявлять мобильность и способность меняться.

Вот и астрологи советуют стать всем нам в 2025 году серпентологами и изу­чить коварный и в то же время мудрый и легкий нрав Змеи. И тогда год будет удачным и исполнятся все желания, независимо от того, посетили ли вы террариум, удалось ли подержать в руках рептилий или сменить привычного домашнего питомца на экзотическое ползучее животное.