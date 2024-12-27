Будь мудрым и изящным, как... змея Статьи 27 декабря 2024 г. 0:00 915 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Накануне Нового года террариум Шымкентского зоопарка стал необычайно востребованным у посетителей фото автора Наступающий 2025-й по восточному календарю – Год Змеи, и своеобразным напоминанием этому стала 4,5-метровая статуя пресмыкающегося, установленная перед зоопарком. Многие горожане уже на входе интересуются у служащих, как пройти в террариум, не тратя время на поиски. Они не скрывают, что пришли сюда, чтобы познакомиться с символом наступающего года и, глядя на рептилий, загадать сокровенные желания. Принято считать, что успех и благополучие будут обеспечены, если посмотреть на рептилий, а еще лучше – прикоснуться к ним или принести угощение. В этом плане Шымкентский зоопарк –вполне подходящий объект. В коллекции – 37 видов пресмыкающихся, и формировалась она на протяжении многих лет. Рептилий привозили из других зоопарков, покупали у частников и принимали в дар. Бывший заместитель директора по научной работе Латипша Алиев рассказывал мне, как вез маленьких кобр из Туркмении в… карманах пальто. Было это в начале 90-х годов прошлого столетия. Союз уже распался, но прямое авиасообщение с Ашхабадом еще сохранялось. Змей, отловленных в предгорье, поместили в мешочки из плотной ткани. Их Латипша Алиев положил в карман и как ни в чем не бывало прошел на борт: тотальный досмотр при посадке на авиарейсы тогда не практиковали. Экипаж и пассажиры даже не подозревали, кто летит на борту. Сам же «курьер» все время полета старался не шевелиться, чтобы не разгневать кобр. Основу коллекции рептилий Шымкентского зоопарка составляют экземпляры, представляющие фауну Южного Казахстана. К примеру, два вида полозов – разноцветный и узорчатый. Из ядовитых змей – щитомордники и песчаные удавы. К экзотическим видам рептилий можно отнести питонов, кобру и гюрзу. Южный Казахстан является самым северным ареалом их распространения. Единичные экземпляры кобры и гюрзы встречаются, но очень редко, и характерными обитателями края их не назовешь. Да и знакомиться с ними лучше все-таки в зоопарке. Так надежнее и безопаснее. – Возьмите в руки, не бойтесь, – заведующая отделом зоопарка Рая Долгова протягивает мне питона, достав изгибающуюся рептилию из клетки. – Посмотрите, какая красавица. Сразу четыре детеныша вылупились из яиц, один из них – альбинос. Даже начавшаяся линька не портит их изящество. Змеи периодически целиком сбрасывают роговой покров, при этом образуется так называемый «выползок» – сброшенная «шкурка» змеи. Очень быстро появляется новая кожа. Год Змеи – чем не повод для людей изменить свою жизнь, «сбросить старую кожу» и начать все с чистого листа?! Соблазн подержать в руках змею за считанные дни до наступления Нового года и тем самым обеспечить исполнение заветных желаний, конечно, большой. Так что меня не останавливает не совсем дружелюбный настрой подрастающей рептилии. Да и питон – не кобра, которая, оказавшись в руках даже смотрителей террариума, поднимает голову, шипит и раздувает свой капюшон, то и дело высовывая ядовитое жало. Еще по учебнику зоологии помню: кобра безопасна, пока закрыт рот. Впрочем, в отличие от гюрзы, молниеносно бросающейся на свою потенциальную жертву, кобра подобными выпадами предупреждает о своем недовольстве и возможном нападении. Рая Долгова вообще считает, что змея – вполне подходящий вариант для любителей домашних животных и вполне может составить конкуренцию кошке или собаке. Естественно, речь идет о неядовитых особях. Привычные домашние питомцы требуют ежедневной кормежки, да еще и по несколько раз в день. Змею же достаточно покормить два-три раза в месяц – и больше никаких забот. Наблюдать же за их повадками тоже интересно, хотя они и хладнокровны, а значит, менее активны. Человеку есть чему поучиться у змей. Той же пластичности, мудрости, змеиной цепкой хватке и интуиции. Ну и, конечно, способности быть гибкими, не останавливаться на достигнутом, проявлять мобильность и способность меняться. Вот и астрологи советуют стать всем нам в 2025 году серпентологами и изучить коварный и в то же время мудрый и легкий нрав Змеи. И тогда год будет удачным и исполнятся все желания, независимо от того, посетили ли вы террариум, удалось ли подержать в руках рептилий или сменить привычного домашнего питомца на экзотическое ползучее животное. #Шымкент #зоопарк #змеи #питон #террариум