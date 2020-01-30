Будут ли выдавать маски в аэропортах прибывшим из Китая, ответил Биртанов

В Министерство здравоохранения РК был отправлен запрос о том, должны ли в аэропортах страны предоставлять маски прибывшим из КНР. Об этом сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Был запрос от населения: должны ли мы обеспечить масками прибывающих в казахстанские аэропорты из Китая. В данный момент мы решаем вопрос, чтобы оказать содействие прибывающим гражданам. В год у нас происходит потребление около двух миллионов масок, мы сейчас дополнительно закупили и сформировали резерв в пять миллионов масок. Считаем, что этого вполне достаточно", - проинформировал Биртанов на брифинге в Нур-Султане.
Он отметил, что сейчас проводятся переговоры по закупу дополнительных масок не только с отечественными производителями, но и с зарубежными.
"Есть сигналы о том, что завышены цены на маски. Мы проработаем с акиматами, местными исполнительными органами вопрос, чтобы провели работу с владельцами аптек, для того, чтобы не допустить повышения цен на маски и на другие медицинские изделия и лекарственные средства. Благодарны отечественным производителям, которые с пониманием относятся и разворачивают дополнительные производственные возможности", - заключил спикер.
Напомним, приказом министра здравоохранения РК от 9 января 2020 года №ҚР ДСМ-3/2020 внесены изменения в приказ министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации". Приказ уже вступил в силу.
В целом предельные цены для оптовой и розничной реализации установлены на 6 191 торговое наименование лекарственных средств (с учетом разных лекарственных форм, фасовок и дозировок).