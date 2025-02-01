Бундестаг отклонил предложения ограничить иммиграцию

Политика
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Идею сотрудничества с ультраправыми в Германии публично осудили политики из всех частей политического спектра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Парламент Германии большинством голосов отклонил пакет жестких иммиграционных реформ, разработанный оппозиционными христианскими демократами и поддержанный ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Перевес оказался довольно скромным: за принятие закона проголосовали 338 депутатов, «против» — 350.

На АдГ уже во второй раз на неделю пытался опереться лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого многие называют следующим канцлером Германии.

Идею сотрудничества с ультраправыми в Германии публично осудили политики из всех частей политического спектра.

Стратегию жестко раскритиковала и предшественница Мерца на посту лидера ХДС Ангела Меркель, которая после ухода из политики комментирует текущие события нечасто. Экс-канцлер публично напомнила об обещании Мерца не сотрудничать с АдГ в Бундестаге.

Активисты протестуют против миграционных планов консервативного кандидата в канцлеры Германии Фридриха МерцаАвтор фото,Reuters

Подпись к фото,Накануне голосования во многих городах страны прошли массовые демонстрации против принятия иммиграционного закона

Законопроект, который депутатам предлагалось утвердить в пятницу, был направлен на снижение числа иммигрантов и ограничение их права на воссоединение семьи (дающее им основание привозить в страну своих родственников).

Накануне голосования, вечером в четверг, во многих городах страны прошли преимущественно стихийные акции протеста немцев, возмущенных перспективой сотрудничества ХДС с ультраправыми из АдГ.

Сам глава ХДС в ответ заявил, что разработка законопроекта продиктована исключительно необходимостью, и настаивал, что не просил ультраправых о поддержке.

В связи с распадом правящей коалиции Олафа Шольца в Германии в феврале пройдут досрочные парламентские выборы. В опросах избирателей продолжает лидировать ХДС, но вторым номером за ней уверенно идет ультраправая «Альтернатива».

Спецслужбы Германии причисляют часть членов АдГ к правым экстремистам, и Мерц надеялся, что более жесткая позиция по вопросу миграционной политики поможет ему оттянуть на себя часть традиционного протестного электората.

Однако в более долгосрочной перспективе использование на выборах подобной стратегии рискует обернуться для Мерца потерей куда большего числа сторонников среди более умеренных избирателей.

По итогам пятничного голосования законопроект был отклонен, поскольку против него высказались депутаты всех остальных парламентских фракций, в том числе и Социал-демократы (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца.

Сам Шольц назвал ставку Мерца на поддержку со стороны АдГ «непростительной ошибкой».

Лидер ультраправых Алиса Вайдель в среду обвинила мейнстримные партии, отказавшиеся сотрудничать с АдГ, в неуважении к избирателям, отдавших свой голос за «Альтернативу».

#Германия #иммиграция #ультраправые

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