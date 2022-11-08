Чат для жалоб учителей открыло Минпросвещения РК

Педагоги могут сообщать о нарушениях своих прав в Telegram-чат Министерства просвещения Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения запустил Telegram-чат «Защита педагогов» https://t.me/KOKSO_MP. На сегодня в чат уже вступили более 2 тысяч педагогов.

Как пояснили в Минпросвещения, в этом чате педагоги могут сообщить о нарушении их прав. К примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и так далее. Вся информация, поступившая в Telegram-чат, будет проверяться, специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.

«По поручению главы государства был принят Закон «О статусе педагога», который предусматривает защиту прав и интересов учителей. Педагоги освобождены от излишней отчетности и на сегодня они ежедневно должны заполнять только 2 документа – классный журнал и краткосрочный (поурочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблюдать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполнения других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, комитет примет соответствующие меры. Вместе с тем напоминаем, что в регионах при территориальных департаментах работают советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов», – прокомментировал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.