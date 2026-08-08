Казахстанские ВУЗы предоставляют абитуриентам более двух тысяч грантов

Ознакомиться с правилами приема можно на официальных сайтах или в приемных комиссиях университетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Помимо государственных образовательных грантов, выделяемых за счет республиканского бюджета и средств местных исполнительных органов, высшие учебные заведения Казахстана предоставляют абитуриентам собственные образовательные гранты, скидки на оплату обучения и именные стипендии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, в 2026 году общее количество ректорских, университетских и внутренних образовательных грантов, предлагаемых казахстанскими вузами, превышает две тысячи. Каждый университет самостоятельно определяет количество грантов, порядок их предоставления и критерии отбора. При рассмотрении заявок учитываются результаты Единого национального тестирования, академические достижения, наличие знака «Алтын белгі», победы в олимпиадах, научных, творческих и спортивных конкурсах, а также социальный статус абитуриента.

Одну из крупнейших программ реализует Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссауи. На 2026-2027 учебный год Турецкой Республикой выделено 500 образовательных квот. Прием документов на конкурс пройдет с 10 по 15 августа. Участниками могут стать граждане Казахстана, имеющие сертификат ЕНТ, действительный для участия в конкурсе на государственный образовательный грант, и набравшие проходной балл, установленный университетом.

Кызылординский университет имени Коркыт ата выделил 125 внутренних грантов победителям олимпиад по IT-направлениям, проектов и конкурсов среди талантливых школьников. Кроме того, два выпускника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детской деревни семейного типа «Атамекен» получили образовательные гранты, полностью покрывающие стоимость обучения.

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева в рамках собственных конкурсных программ предусмотрел 94 гранта. По итогам конкурса EKTU QUIZ-2026 выпускникам школ областей Жетісу, Туркестан и Кызылорда предоставляются гранты сроком на один, два и четыре года. В рамках конкурса «Ақылды Awards 2026» выделено 18 четырехлетних грантов для претендентов на знак «Алтын белгі». Также четырехлетние гранты предусмотрены для выпускников школ Кыргызской Республики по итогам конкурсов EKTU STAR 2026 и «Выбирай EKTU – выбирай будущее».

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова на 2026-2027 учебный год выделил 19 ректорских грантов. Они предназначены для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, абитуриентов, набравших более 100 баллов на ЕНТ, но не получивших государственный образовательный грант, победителей республиканских олимпиад и победителей внутренних олимпиад IQanat High School of Burabay.

Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева в целях поддержки талантливых абитуриентов выделил 20 ректорских образовательных грантов. Они предназначены для победителей областных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также выпускников школ «Зерделі». Инициатива направлена на поддержку талантливой молодежи, создание дополнительных возможностей для получения качественного высшего образования и профессионального развития.

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова предусмотрел 12 собственных образовательных грантов, а Рудненский индустриальный университет – 10 ректорских грантов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также абитуриентов из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

В Карагандинском индустриальном университете действует образовательный грант университета, позволяющий студентам после первого курса продолжить обучение за счет средств вуза. Грант предоставляется обучающимся с высокими академическими результатами и активным участием в общественной жизни. Кроме того, в 2026-2027 учебном году учрежден именной грант имени Наримана Ишмухамедова, предусматривающий полную оплату обучения и ежемесячную стипендию в размере 150 тысяч тенге.

Satbayev University в целях расширения доступа к высшему техническому образованию для талантливой молодежи из социально уязвимых слоев населения привлекает образовательные гранты работодателей и компаний-недропользователей. В 2025-2026 учебном году благодаря заключенным договорам и соглашениям финансовую поддержку получили более 538 студентов, продолживших обучение за счет компаний-недропользователей. Приоритет при предоставлении грантов отдается студентам из социально уязвимых слоев населения, которые обучаются по образовательным программам, входящим в перечень приоритетных специальностей энергетической отрасли, утвержденный Министерством энергетики. К данной категории относятся дети-сироты, лица с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты, родители которых имеют инвалидность или воспитывают детей с инвалидностью, а также обучающиеся из неполных и многодетных семей. Кроме того, университет предоставляет собственные образовательные гранты и скидки на оплату обучения.

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая университетский грант могут получить абитуриенты, набравшие не менее 100 баллов на ЕНТ. При отборе учитываются академические достижения, наличие знака «Алтын белгі», социальное положение, а также победы в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях научных проектов.

В университете «Туран-Астана» обладателям знака «Алтын белгі», набравшим более 100 баллов на ЕНТ, предоставляется ректорский грант на весь период обучения.

В Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Өзбекәлі Жәнібекова 100-процентная скидка предусмотрена для обладателей знака «Алтын белгі», набравших более 100 баллов на ЕНТ и не получивших государственный образовательный грант. Количество получателей ректорского гранта на 2026-2027 учебный год будет определено по итогам конкурсного отбора решением Ученого совета университета.

В Павлодарском педагогическом университете имени Әлкей Марғұлан фиксированное количество грантов не устанавливается. Обладатели знака «Алтын белгі», поступившие на образовательные программы по подготовке учителей естественнонаучных дисциплин, могут получить 100-процентную скидку на весь период обучения при условии сохранения среднего балла GPA не ниже 3,5.

Ряд вузов наряду с грантами предоставляет различные виды скидок на оплату обучения. Так, в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынулы действуют программы «Қамқор», «Көмек», «Жәрдем» и «Зерек», предусматривающие поддержку детей-сирот, студентов с инвалидностью, детей сотрудников университета, обучающихся из одной семьи и обладателей знака «Алтын белгі». Размер скидок составляет от 15 до 100 процентов.

В Атырауском университете имени Х.Досмухамедова скидки предоставляются по 14 категориям. Поддержка предусмотрена для детей-сирот, студентов с инвалидностью, обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей сотрудников университета, обладателей знака «Алтын белгі», победителей олимпиад, спортивных соревнований и других категорий. Размер скидок варьируется от 20 до 100 процентов.

Таким образом, собственные образовательные гранты и меры социальной поддержки, реализуемые казахстанскими университетами, направлены на поддержку талантливой молодежи, повышение доступности высшего образования и создание дополнительных возможностей для абитуриентов и студентов.

Поскольку количество грантов, условия участия, сроки приема документов и требования к претендентам определяются каждым университетом самостоятельно, абитуриентам рекомендуется заранее ознакомиться с правилами приема на официальных сайтах выбранных вузов или обратиться в приемные комиссии для получения актуальной информации.