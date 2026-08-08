Высокий балл не гарантирует грант: в МНВО сделали важное заявление

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Распределение образовательных грантов – один из наиболее важных и одновременно вызывающих множество вопросов этапов для абитуриентов. После объявления результатов конкурса у абитуриентов и родителей часто возникают вопросы о порядке распределения грантов, учете выбранных абитуриентом приоритетов, результатах поступающих на сокращенный срок обучения, а также правах отдельных категорий абитуриентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО



В этой связи заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева разъяснила, каким образом проводится конкурс на присуждение образовательных грантов и в каком порядке формируются результаты абитуриентов.

«Государством предусмотрены квоты при приеме на обучение за счет для отдельных категорий граждан. Это означает, что определенная часть грантов распределяется в рамках отдельного конкурсного отбора среди соответствующей категории поступающих. К таким категориям относятся, в частности, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, дети из семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, лица из сельской местности по установленной сельской квоте, а также другие категории, предусмотренные законодательством. Отдельные гранты предусмотрены и в рамках государственной политики по подготовке кадров. В частности, это программа Серпин, квота для отдельных регионов, квоты по педагогическим, сельскохозяйственным и техническим направлениям подготовки», – сказала она.

Отдельно спикер упомянула сельскую квоту, которая предусмотрена для выпускников организаций образования, расположенных в сельских населенных пунктах. Она направлена на повышение доступности высшего образования для сельской молодежи и обеспечение регионов необходимыми кадрами