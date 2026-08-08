Высокий балл не гарантирует грант: в МНВО сделали важное заявление

Образование

В ведомстве разъяснили ситуацию с проведением конкурсного отбора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распределение образовательных грантов – один из наиболее важных и одновременно вызывающих множество вопросов этапов для абитуриентов. После объявления результатов конкурса у абитуриентов и родителей часто возникают вопросы о порядке распределения грантов, учете выбранных абитуриентом приоритетов, результатах поступающих на сокращенный срок обучения, а также правах отдельных категорий абитуриентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

В этой связи заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева разъяснила, каким образом проводится конкурс на присуждение образовательных грантов и в каком порядке формируются результаты абитуриентов.

«Государством предусмотрены квоты при приеме на обучение за счет для отдельных категорий граждан. Это означает, что определенная часть грантов распределяется в рамках отдельного конкурсного отбора среди соответствующей категории поступающих. К таким категориям относятся, в частности, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, дети из семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, лица  из сельской местности по установленной сельской квоте, а также другие категории, предусмотренные законодательством. Отдельные гранты предусмотрены и в рамках государственной политики по подготовке кадров. В частности, это программа Серпин, квота для отдельных регионов, квоты по педагогическим, сельскохозяйственным и техническим направлениям подготовки», –  сказала она.

Отдельно спикер упомянула сельскую квоту, которая предусмотрена для выпускников организаций образования, расположенных в сельских населенных пунктах. Она направлена на повышение доступности высшего образования для сельской молодежи и обеспечение регионов необходимыми кадрами

«Когда вы видите, что один абитуриент получил грант с более низким баллом, чем другой, то прямое сравнение их результатов может быть некорректным. Они могли участвовать в разных конкурсных категориях и претендовать на разные объемы грантов. При этом квота не означает автоматическое получение гранта. Внутри каждой установленной квоты также проводится конкурс между соответствующими участниками. Таким образом, разные проходные баллы по разным категориям являются результатом отдельного конкурсного распределения и количества грантов, предусмотренных для каждой категории», –  заключила Жанна Есинбаева.                

#конкурс #заявление #МНВО #гранты

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