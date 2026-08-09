Абитуриенты из сел и малых городов смогут получить 350 образовательных грантов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 350 образовательных грантов на 2026–2027 учебный год. Они предназначены для обучения абитуриентов в казахстанских вузах, передает Kazpravda.kz.

Претендовать на гранты могут выпускники школ из сельских населенных пунктов, малых и моногородов в возрасте до 25 лет включительно. Программа распространяется на детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью, а также детей, которые воспитываются в семьях с детьми с инвалидностью или имеют родителей с инвалидностью.

«Обладателям гранта оплачивается стоимость обучения в размере до 1 млн тенге в год. Кроме того, на протяжении всего периода обучения студентам предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 60 тыс. тенге, которая выплачивается в течение 10 месяцев учебного года», - сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Кандидатов на получение гранта будут отбирать вузы и их филиалы. В конкурс смогут попасть абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие минимальный проходной балл для поступления. Для творческих специальностей также учитываются результаты соответствующих экзаменов.

Окончательный список претендентов утверждается конкурсной комиссией вуза. Информация об участвующих в программе университетах, количестве выделенных мест и условиях получения грантов опубликована на официальном ресурсе фонда «Қазақстан халқына».