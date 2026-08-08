Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ

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Национальная сборная Казахстана добилась исторического успеха на третьей международной олимпиаде по искусственному интеллекту (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI 2026), которая прошла в Астане со 2 по 8 августа, сообщает Kazpravda.kz

По итогам индивидуальных соревнований казахстанские школьники завоевали 8 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. При этом все восемь участников национальной сборной стали медалистами олимпиады, показав стопроцентный результат. В неофициальном медальном зачете сборная Казахстана заняла 6-е место.

Особым достижением стало выступление Даужана Бекетова, который не только завоевал золотую медаль, и вошел в тройку абсолютных чемпионов и занял 2-е место в мировом зачете. Он стал первым представителем Казахстана, поднявшимся на пьедестал абсолютного зачета IOAI.

Медалисты сборной Казахстана

Золотые медали

Даужан Бекетов (г. Алматы, лицей №165) — золотая медаль и 2-е место в абсолютном мировом зачете;

Султанби Исатай (Карагандинская область, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Караганды).

Серебряные медали

Абу Канабек (г. Алматы, Республиканская физико-математическая школа);

Алем Аменов (область Абай, лицей «Білім-Инновация» г. Семей).

Бронзовые медали

Жанибек Касымхан (область Жетісу, Назарбаев Интеллектуальная школа г. Талдыкорган);

Улугбек Усманов (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз);

Исламнур Хусаинов (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз);

Динмухаммед Ынтыкбай (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз).

Генеральный секретарь Федерации по спортивному программированию Казахстана Данабек Калиаждаров отметил, что такой результат стал закономерным итогом системной работы по развитию спортивного программирования и искусственного интеллекта среди школьников.

«Сегодня мы видим результат работы наших школьников, тренеров, наставников и всей экосистемы, которую мы последовательно развиваем. Особенно символично, что столь высокий результат был достигнут именно на домашней олимпиаде. Для нас это не просто восемь медалей – это подтверждение того, что Казахстан уже сегодня воспитывает молодых специалистов мирового уровня, способных на равных конкурировать с сильнейшими участниками планеты. Искренне поздравляю каждого члена нашей сборной, их родителей, педагогов и тренеров с этим большим достижением», – отметил Данабек Калиаждаров.

Подготовка национальной сборной проходила под эгидой Федерации по спортивному программированию Казахстана при поддержке МИИЦР и Минпросвещения. В течение года участники прошли многоэтапный национальный отбор, интенсивные учебно-тренировочные сборы и специализированную подготовку по искусственному интеллекту под руководством ведущих отечественных тренеров и экспертов.

Высокий результат сборной стал еще одним подтверждением эффективности системной работы по развитию олимпиадного движения в сфере искусственного интеллекта в Казахстане. Успех казахстанских школьников демонстрирует высокий уровень отечественной подготовки и укрепляет позиции страны среди мировых лидеров по развитию AI-образования и поддержке талантливой молодежи.

Этот успех стал не только важным достижением национальной сборной, но и символичным итогом проведения 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Казахстане. Домашняя олимпиада стала для страны стала подтверждением того, что Казахстан способен готовить молодых специалистов, успешно конкурирующих с сильнейшими школьниками мира в одной из самых перспективных областей современности – искусственном интеллекте.