Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ

Казахстанский школьник стал первым представителем страны, поднявшимся на пьедестал абсолютного зачета IOAI
Национальная сборная Казахстана добилась исторического успеха на третьей международной олимпиаде по искусственному интеллекту (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI 2026), которая прошла в Астане со 2 по 8 августа, сообщает Kazpravda.kz
По итогам индивидуальных соревнований казахстанские школьники завоевали 8 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. При этом все восемь участников национальной сборной стали медалистами олимпиады, показав стопроцентный результат. В неофициальном медальном зачете сборная Казахстана заняла 6-е место.
Особым достижением стало выступление Даужана Бекетова, который не только завоевал золотую медаль, и вошел в тройку абсолютных чемпионов и занял 2-е место в мировом зачете. Он стал первым представителем Казахстана, поднявшимся на пьедестал абсолютного зачета IOAI.
Медалисты сборной Казахстана
Золотые медали
Даужан Бекетов (г. Алматы, лицей №165) — золотая медаль и 2-е место в абсолютном мировом зачете;
Султанби Исатай (Карагандинская область, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Караганды).
Серебряные медали
Абу Канабек (г. Алматы, Республиканская физико-математическая школа);
Алем Аменов (область Абай, лицей «Білім-Инновация» г. Семей).
Бронзовые медали
Жанибек Касымхан (область Жетісу, Назарбаев Интеллектуальная школа г. Талдыкорган);
Улугбек Усманов (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз);
Исламнур Хусаинов (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз);
Динмухаммед Ынтыкбай (Жамбылская область, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз).
Генеральный секретарь Федерации по спортивному программированию Казахстана Данабек Калиаждаров отметил, что такой результат стал закономерным итогом системной работы по развитию спортивного программирования и искусственного интеллекта среди школьников.
«Сегодня мы видим результат работы наших школьников, тренеров, наставников и всей экосистемы, которую мы последовательно развиваем. Особенно символично, что столь высокий результат был достигнут именно на домашней олимпиаде. Для нас это не просто восемь медалей – это подтверждение того, что Казахстан уже сегодня воспитывает молодых специалистов мирового уровня, способных на равных конкурировать с сильнейшими участниками планеты. Искренне поздравляю каждого члена нашей сборной, их родителей, педагогов и тренеров с этим большим достижением», – отметил Данабек Калиаждаров.
Подготовка национальной сборной проходила под эгидой Федерации по спортивному программированию Казахстана при поддержке МИИЦР и Минпросвещения. В течение года участники прошли многоэтапный национальный отбор, интенсивные учебно-тренировочные сборы и специализированную подготовку по искусственному интеллекту под руководством ведущих отечественных тренеров и экспертов.
Высокий результат сборной стал еще одним подтверждением эффективности системной работы по развитию олимпиадного движения в сфере искусственного интеллекта в Казахстане. Успех казахстанских школьников демонстрирует высокий уровень отечественной подготовки и укрепляет позиции страны среди мировых лидеров по развитию AI-образования и поддержке талантливой молодежи.
Этот успех стал не только важным достижением национальной сборной, но и символичным итогом проведения 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Казахстане. Домашняя олимпиада стала для страны стала подтверждением того, что Казахстан способен готовить молодых специалистов, успешно конкурирующих с сильнейшими школьниками мира в одной из самых перспективных областей современности – искусственном интеллекте.