Число смертей от пневмонии выросло на западе Казахстана

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Количество смертей от пневмонии на западе Казахстана продолжает расти. За сутки в Магистауской области скончались 19 человек. А в больницы поступило больше 140 новых пациентов, сообщает КТК.

Из-за нескончаемого потока больных под провизоры теперь оборудуют даже спортивные центры.

"Развернуты реанимационные койки. На базе Мангистауской областной больницы – 15 коек, загруженность – 100%. На базе психического здоровья реанимационное отделение развернуто на 9 коек, загруженность – 100%. На сегодняшний день, с учетом высокого роста, проводится мобилизационная работа по открытию провизорного стационара на базе теннисного центра в 1-м микрорайоне, подтянуты все силы", - говорит заместитель  руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Ляззат Есенгалиева.

150 резервных коек, в том числе реанимационных установили в теннисном центре Актау. Когда больницы прекратят справляться с потоком пациентов, подключат спортивный объект.

Врачей не хватает. В провизорный стационар нужно 25 медиков, преимущественно реаниматологов. Потенциальным желающим даже обещают надбавки к зарплатам. На сегодня в регионе почти 800 человек болеет пневмонией. Скончались за период эпидемии - 74 пациента.

В Актюбинской области с начала июня от пневмонии скончалось 62 человека. Это цифры с начала июня. За выходные только в актюбинском медцентре скончались 18 пациентов.

На сегодня в стационарах с тяжелой формой пневмонии лежит около тысячи человек. 27 из них – в реанимации, а 10 – под аппаратом ИВЛ. Забиты и все дневные стационары. Горожане не могут найти лекарства, прописанные врачом. Препаратов не хватает и в самих больницах. Ажиотаж и в рентген-кабинетах. А чиновники по традиции продолжают успокаивать, что ситуация под контролем.

"С завтрашнего дня, если такой поток сохранится, мест уже не будет. Поэтому мы сейчас готовим санаторий "Чайка" для того, чтобы с завтрашнего дня принимать там пациентов. Кроме того, мы проводим переговоры с руководством клиник "Айгерим" и "Дару". Сейчас решается вопрос привлечь их дополнительно как провизорный госпиталь, для того чтобы там принимать больных пневмонией", - рассказал советник акима Актюбинской области Асет Калиев.

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