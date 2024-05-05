Спикер Сената: Православные вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем общем доме

Сенат
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Маулен Ашимбаев поздравил православных соотечественников с Пасхой, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

«Этот светлый христианский праздник наполняет сердца верующих теплом и радостью, обращает к высоким духовным и нравственным идеалам, вдохновляет на благие и добрые дела», - написал в фейсбуке Ашимбаев.

Пасха, отметил он, символизирует такие особенно актуальные в современном мире ценности, как доброта, любовь, милосердие и сострадание. Они служат основой для духовного развития личности, укрепления мира и согласия в обществе.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает, что единство в многообразии – это наш фундаментальный принцип сохранения и укрепления национального единства.

Этот принцип имеет важнейшее значение в условиях современных глобальных вызовов. Очень важно сохранить взаимоуважение в обществе, бережно относиться к нашей истории, традициям, общим ценностям. Это, в свою очередь, является ключевым условием поступательного развития и процветания нашей страны.

Сегодня православные христиане Казахстана вместе с другими гражданами страны вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем общем доме.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях. Пусть в домах казахстанцев всегда царят мир, счастье и взаимопонимание!» - сказал спикер Сената.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #Пасха

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