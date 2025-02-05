Что даст Казахстану закон о кредитных рейтинговых агентствах

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ожидается, что в ЕАЭС будет создано конкурентоспособное казахстанское рейтинговое агентство

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Формированием законодательных условий для развития казахстанской инфраструктуры независимой оценки кредитных рисков занимаются в АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz 

В середине ноября прошлого года финрегулятор заявлял о подготовке проекта закона о кредитных рейтинговых агентствах . Отмечалось, что в настоящее время рынок рейтинговых услуг в Казахстане представлен тремя международными рейтинговыми агентствами Moody’s, S&P и Fitch, основными клиентами которых являются компании квазигосударственного сектора, а также финансовые институты.

4 февраля АРРФР разместило документ на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 25 февраля. Закон определит правовое положение и основные принципы деятельности признаваемых кредитных рейтинговых агентств; установит процедуры признания кредитных рейтинговых агенств, управления конфликтами интересов и раскрытия информации.

По мнению разработчиков проекта, его принятие обеспечит участников финансового рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. 

В презентации к проекту говорится, что появление локальных агентств даст толчок к развитию необеспеченного финансирования бизнеса (под кредитный риск), включая рынок корпоративных облигаций; развитие рынка секьюритизированных облигаций; снижение стоимости рейтинговых услуг для казахстанских компаний, включая МСБ; обеспечение защиты прав неквалифицированных инвесторов на рынке облигаций и снижение зависимости от международных и региональных рейтинговых агентств.

Ожидается, что в ЕАЭС будет создано конкурентоспособное казахстанское рейтинговое агентство.

#закон #кредитный рейтинг #агентства

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