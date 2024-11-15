Отечественное рейтинговое агентство появится в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ подготовлен для формирования законодательных условий в целях развития казахстанской инфраструктуры независимой оценки кредитных рисков для обеспечения участников финансового рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами.

В настоящее время рынок рейтинговых услуг в Казахстане представлен тремя международными рейтинговыми агентствами Moody’s, S&P и Fitch, основными клиентами которых являются компании квазигосударственного сектора, а также финансовые институты.

Отмечается, что услуги международных рейтинговых агентств являются дорогостоящими, особенно для частных компаний среднего эшелона. Законопроект направлен на развитие инфраструктуры финансового рынка, которая является важным элементом в дальнейшем развитии рынка корпоративных облигаций.

«Расширение количества игроков на данном рынке будет способствовать снижению стоимости рейтинговых услуг для казахстанских компаний, включая МСБ, а также повышению информированности инвесторов о кредитных рисках на фондовом рынке, что повысит защиту прав неквалифицированных инвесторов», – пояснили разработчики.

Законопроект позволит создать новый центр компетенций в области оценки кредитных рисков и повысит автономию финансового сектора, снижая зависимость от международных и иностранных рейтинговых агентств.

При разработке проекта закона были учтены рекомендации ведущих международных организаций, таких как IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам), которая определяет основные принципы профессионального поведения для кредитных рейтинговых агентств и устанавливает цели регулирования рынка ценных бумаг.

Сообщается, что в законопроекте также были учтены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, который определяет квалификационные требования для институтов оценки кредитных рисков в рамках Базель II и Базель III. Дополнительно были проанализированы директивы ЕС, (Директива 1060/2009), которая направлена на регулирование кредитных рейтинговых агентств.

Законопроект направлен на обеспечение следующих ключевых принципов деятельности кредитных рейтинговых агентств, рекомендованных указанными международными институтами: объективность, независимость, прозрачность, раскрытие информации, достаточность ресурсов, постоянный надзор и подотчетность.

При этом концептуально регулирование направлено на установление правового положения и принципов деятельности кредитных рейтинговых агентств, признаваемых на отечественном рынке. Законодательно будут определены процедуры для признания международных, иностранных и локальных рейтинговых агентств, что обеспечит прозрачность и упорядоченность процесса.

Важнейшим элементом станут требования по управлению конфликтами интересов, обязательства по раскрытию информации, а также требования к корпоративному управлению.

Кроме того, законопроект закрепит компетенции АРРФР, как уполномоченного органа, который будет осуществлять контроль и надзор за деятельностью кредитных рейтинговых агентств.