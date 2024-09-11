Что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале

В АО «Пассажирские перевозки» разъяснили, как действовать в такой ситуации и куда обращаться для возврата потерянных вещей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если пассажир забыл в поезде свои вещи, он может забрать ее у сотрудников поездной бригады, если поезд все еще находится на станции и до его отправления остается достаточно времени (от 10 до 40 минут).

Если поезд уехал, необходимо обратиться в официальный Instagram-аккаунт @jolaushylar_tasymaly или написать в WhatsApp по номеру +7 776 714 5686.

Пассажир также может обратиться к дежурному по вокзалу и подать заявление на имя начальника вокзала, указав номер вагона, место и описание забытых вещей. В заявлении нужно добавить просьбу о пересылке вещей.

Если проводник находит забытые вещи, они передаются начальнику поезда и отправляются в пункт формирования. Вещи хранятся на вокзале и выдаются владельцу после проверки удостоверения личности.

При получении вещей пассажир оплачивает все расходы (хранение, упаковку, перевозку).

Пассажиры могут получить справочную информацию, связавшись по бесплатному номеру «1433».