Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...

Общество
10
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане фермеры опасаются разрешения на рост поставок дешевой российской пшеницы, за который ратуют мукомолы.

фото автора

Мукомолы региона направили в Астану обращение с просьбой разрешить им поставки российской пшеницы автотранспортом. На днях открытый текст был растиражирован многочис­ленными интернет-ресурсами.

Мукомолы ВКО пожаловались на дополнительные расходы, связанные с транспортировкой по железной дороге. Им, мол, приходится платить за услуги лицензированных элеваторов, располагающих железнодорожным тупиком и оборудованием для приемки вагонов. Это, по утверждению мукомолов, ведет к росту расходов и, соответственно, удорожанию социально значимых продуктов – муки, макаронных изделий, кормов. В свою очередь рост цен на корма влечет рост цен на молочную, мясную и другие виды продукции.

«Ситуация у зернопереработчиков Восточно-Казахстанской области крайне тяжелая, – значится в открытом обращении. – Все рынки заполнены российской мукой. В этом году в нашей области была сильная засуха, которая повлияла на качество пшеницы и ее урожайность. В связи с этим просим разрешить нам, мукомолам Восточно-Казахстанской области, ввозить пшеницу автотранспортом на предприятия по сформированному списку».

Вместе с тем, по словам руководителя восточноказахстанского аграрного ТОО «Иртыш» Анатолия Баркова, на сегодня цена за тонну пшеницы составляет 75 тыс. тенге без НДС, 80 тыс. тенге с НДС. При этом себестоимость производства той же тонны зерна – около 100 тыс. тенге. Такая ситуация сложилась в результате сильного давления со стороны российской продукции.

– Вот несколько открытых цифр, которые многое объяс­няют, они известны любому эксперту, – пояснил аграрий. – В России субсидии производства зерна достигают 13% внутреннего валового продукта, в Казахстане – около 5%. В России кредиты, выданные на сельское хозяйство, достигают 29% от общего числа выданных кредитов, у нас – 1,8%.

Если действующая в настоящий момент цена таковой и останется, фермеры, по словам руководителя ТОО, понесут убытки.

– С учетом поддержки, которую получают российские производители зерна, с учетом их агрессивного маркетинга наши фермеры не могут составить конкуренцию, – заключил аграрий. – Если допустить рост поставок дешевого российского зерна, казахстанская отрасль получит серьезный удар.

#цены #фермеры #пшеница #зерно #себестоимость #урожай 2023 #мукомолы #мука

Популярное

Все
Театр уходит в горы
Мечами и топором традиции в массы несём
Алға, «Барыс»!
Лик богини Умай и странная парочка
Виноградной лозы притяженье
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Водительские права по новым правилам
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Игра предков и книга Гиннесса
Почти 5 млрд тенге хотели потратить чиновники на укрепление…
Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие три дня
Два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявили в Египте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]