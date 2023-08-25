Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...

Мукомолы региона направили в Астану обращение с просьбой разрешить им поставки российской пшеницы автотранспортом. На днях открытый текст был растиражирован многочис­ленными интернет-ресурсами.

Мукомолы ВКО пожаловались на дополнительные расходы, связанные с транспортировкой по железной дороге. Им, мол, приходится платить за услуги лицензированных элеваторов, располагающих железнодорожным тупиком и оборудованием для приемки вагонов. Это, по утверждению мукомолов, ведет к росту расходов и, соответственно, удорожанию социально значимых продуктов – муки, макаронных изделий, кормов. В свою очередь рост цен на корма влечет рост цен на молочную, мясную и другие виды продукции.

«Ситуация у зернопереработчиков Восточно-Казахстанской области крайне тяжелая, – значится в открытом обращении. – Все рынки заполнены российской мукой. В этом году в нашей области была сильная засуха, которая повлияла на качество пшеницы и ее урожайность. В связи с этим просим разрешить нам, мукомолам Восточно-Казахстанской области, ввозить пшеницу автотранспортом на предприятия по сформированному списку».

Вместе с тем, по словам руководителя восточноказахстанского аграрного ТОО «Иртыш» Анатолия Баркова, на сегодня цена за тонну пшеницы составляет 75 тыс. тенге без НДС, 80 тыс. тенге с НДС. При этом себестоимость производства той же тонны зерна – около 100 тыс. тенге. Такая ситуация сложилась в результате сильного давления со стороны российской продукции.

– Вот несколько открытых цифр, которые многое объяс­няют, они известны любому эксперту, – пояснил аграрий. – В России субсидии производства зерна достигают 13% внутреннего валового продукта, в Казахстане – около 5%. В России кредиты, выданные на сельское хозяйство, достигают 29% от общего числа выданных кредитов, у нас – 1,8%.

Если действующая в настоящий момент цена таковой и останется, фермеры, по словам руководителя ТОО, понесут убытки.

– С учетом поддержки, которую получают российские производители зерна, с учетом их агрессивного маркетинга наши фермеры не могут составить конкуренцию, – заключил аграрий. – Если допустить рост поставок дешевого российского зерна, казахстанская отрасль получит серьезный удар.