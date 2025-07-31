Серии и в самом деле небольшие – это комплекты, например, для шести, десяти, двадцати человек. Как отметил директор ТОО Андрей Дегунков, казахстанское содержание в изделиях достигает 87%. Предприятие закупает ткань в рулонах, само красит, делает лекала, кроит, шьет.

В свое время ТОО начинало в сфере рекламного бизнеса. Здесь делали аудио- и видеоролики, наносили логотипы на одежду, выпускали полиграфическую продукцию. В какой-то момент в офис заглянули представители спортклуба, сбившиеся с ног в поис­ках экипировки для команды. Подобрать одинаковую форму разных размеров для 20–25 игроков – та еще проблема.

«Ну хоть бы кто-нибудь у нас ее производил!» – сокрушенно высказались тогда спортсмены.

В компании всерьез отнеслись к этому запросу и решили изучить рынок. Ни Китай, ни даже гибкие бизнесы соседних среднеазиатских республик такими заказами не занимались – неинтересны им штучные объемы.

– Мы же увидели, что это та ниша, которую надо занимать, – рассказал глава ТОО. – Стали подыскивать оборудование, изучать его, приобретать.

Первые шаги были сделаны при поддержке государства. Как вспоминает Андрей Дегунков, коммерческий кредит компания бы не потянула – с его процентами заведомо упала бы рентабельность фирмы. Зато была возможность подать заявку на финансирование по программе «Дорожная карта бизнеса». «Альприма» выиграла грант, который и пошел на приоб­ретение начального оборудования. Дальше ТОО по программам Фонда развития предпринимательства «Даму» оформило льготный кредит со ставкой 6%.

– Потом ставка выросла до восьми процентов, а сейчас она сос­тавляет уже 12,5, – сетует предприниматель. – Для бизнеса это большая нагрузка, но все равно такие кредиты являются льготными, ведь в банках кредитуют под 22 процента.

Для размещения производства было выбрано пустующее здание на окраине города на левом берегу Иртыша. Как вспоминает глава ТОО, строение находилось в ужас­ном состоянии. И несколько лет компания, уже запустив линии, одновременно продолжала ремонт. Это было непросто, но другие варианты не просматривались. От идеи аренды в товариществе отказались – она «съедала» бы всю прибыль.

– До сих пор приспосабливаемся, – поясняет предприниматель. – Когда пришло первое оборудование, пришлось вынуть раму и разобрать оконный проем, чтобы через него подать станок манипулятором. Рулоны с тканью пока носим по лестнице на второй этаж.

На сегодня «Альприма» остается единственным отечественным производителем клубной спортивной формы. Учиться не у кого, весь опыт, накопленный за несколько лет, наработан методом проб и ошибок. При разработке моделей усть-каменогорские специалисты не стали изобретать велосипед, а изучили известные бренды, виды швов, строчек, фурнитуры. Плюс сами искали, что и где можно улучшить, выслушивали спортсменов. Вместе с тем, по словам директора, подводные камни по-прежнему могут поджидать бизнес на каждом шагу.

Например, ТОО как отечественный производитель имеет государственный сертификат СТ-KZ. В стране немало компаний, обладающих таким документом, но, как заметил устькаменогорец, начинаешь к ним присматриваться – изделия попросту куплены в ближайшем зарубежье.

Они уступают по качеству красителей, дизайна, пошива. При этом цена у них ниже. В честной конкурентной борьбе реальный производитель может им проиграть.

Серьезную поддержку от государства ТОО получило в виде программ центра занятости по обеспечению рабочими кадрами. Часть зарплаты (50%) людям платит предприятие, часть – государство.

Компания имеет возможность снизить свои расходы, повысить конкурентоспособность и одновременно предоставить привлекательные рабочие места. В качестве примера директор ТОО привел тендер на пошив формы для хоккейного клуба «Барыс», компания его выиграла именно благодаря гос­поддержке, несмотря на участие известного российского бренда.

– Мы одеваем многие команды Казахстана, – заметил глава компании. – В нашей форме атлеты на международных соревнованиях берут призы. Самое сложное – быть болельщиком, когда две команды-финалистки выступают на арене и обе – в твоей форме…

Помимо спортивной экипировки «Альприма» освоила также пошив футболок и другой одежды с тематическим принтом. Идею подкинул предприниматель, заказавший майки с логотипом археологического комплекса «Берель».

Этим летом, например, компания изготовила серию к юбилею Абая, в планах – серия «Дарабоз» с изображениями Шокана Уалиханова, Шакарима, других выдающихся деятелей казахского народа.

По словам Андрея Дегункова, часто проекты продиктованы какими-то событиями, обстоятельствами. Тогда к работе подключаются художники, технологи, производственники.

– Бизнес, где в основе – выпуск небольших партий, по определению не может быть высокорентабельным, – заключил глава ТОО. – Мы всегда ходим по грани. Если в небольшой партии допущен брак, он сразу тебя вводит в убыток. Чтобы заниматься таким бизнесом, дело должно очень нравиться. И нам действительно нравится созидать.