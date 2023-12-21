Что такое ВИЧ?

Эта инфекция поражает иммунную систему человека и приводит к резкому снижению защитной способности организма. А итогом осложнения заболевания становится СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека.

За последние годы в городе Астане преобладает половой способ передачи ВИЧ-инфекции. К сожалению, многие люди думают, что ВИЧ-инфекция не представляет для них никакой угрозы. Считают, что этой инфекцией могут заразиться только определенные группы населения: лица из неблагополучных семей, наркозависимые, работницы секса и мужчины, вступающие в половые контакты с мужчинами. В начале эпидемии ВИЧ так и было: новые случаи регистрировались именно в этих группах. Но на сегодняшний день ВИЧ-инфекция уже вышла за пределы так называемых ключевых групп населения и активно распространяется среди широкого круга лиц.

Основной причиной инфицирования ВИЧ-инфекцией являются незнание и небезопасное поведение.

Некоторые люди вступают в случайные незащищенные половые контакты, не имея при этом необходимой информации, навыков, помогающих им защититься от ВИЧ-инфекции, венерических болезней. Также значительную роль в развитии эпидемии ВИЧ⁄СПИДа играет инъекционное употребление наркотиков.

Практика показывает, что многие, у кого есть ВИЧ, подробно не знали об этом вирусе до выявления своего диагноза. Часто бывает так, что человек начинает разбираться в проблеме и черпать из всевозможных ресурсов сведения только тогда, когда имеет подтверждение своего положительного статуса.

В первую очередь нужно знать, чем отличается ВИЧ от СПИДа.

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Попадая в организм, он ослабляет иммунные клетки, которые защищают нас от различных инфекций. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – конечная стадия ВИЧ-инфекции. В стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развиваю­щиеся на фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу.

Поэтому каждому человеку, чтобы обезопасить себя, важно знать всего несколько правил.

Во-первых, ВИЧ передается через кровь, семенную жидкость и влагалищный секрет, а также от инфицированной матери к ребенку. При соблюдении прос­тых правил риск приобретения ВИЧ-инфекции минимален. Использование средств защиты при половых контактах, применение стерильных медицинских инструментов и ежегодное обследование на ВИЧ помогут избежать заболевания. Во-вторых, не стоит употреблять наркотики, вступать в беспорядочные половые отношения. И в-третьих, нужно вести здоровый образ жизни. Спорт, свежий воздух, пешие прогулки должны стать незаменимыми друзьями на всю жизнь.

Также хочется отметить, что невозможно, глядя на человека, определить, есть ли у него ВИЧ. ВИЧ-позитивный человек может выглядеть вполне здоровым и хорошо себя чувствовать, но при этом он может передавать вирус другим. Единственный надежный способ определить ВИЧ-статус – это сделать анализ крови на наличие ВИЧ-инфекции.

В Астане обследование на ВИЧ проводится на бесплатной, анонимной и конфиденциальной основе по адресу: ул. Есенберлина, 5⁄1.

И в заключение хотелось бы сказать, что информация по ВИЧ⁄СПИД доступна каждому, с ней можно ознакомиться в соответствующих учебниках, на интернет-ресурсах, а также на нашем сайте: www.kazaids.kz.