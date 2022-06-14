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Cостоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

14 июня 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были приняты следующие постановления:

1. О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Исабаева Б.О.

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 5 и 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года № 921 «Об Исабаеве Б.О.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Исабаева Бейбита Оксикбаевича.

2. О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Әбдіғалиұлы Б.

В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года № 914 «О назначении Әбдіғалиұлы Б.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Әбдіғалиұлы Берік.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Әбдіғалиұлы Б. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

3. О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурбека С.

В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 11 июня 2022 года № 919 «О назначении Нурбека С.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурбека Саясата.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурбека С. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

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