В UFC он выступал с 2018 по 2023 год, его рекорд в американском промоушене — пять побед и два поражения

Дамир Исмагулов: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Казахстанский легковес, бывший боец UFC Дамир Исмагулов заявил, что не исключает возможности возвращения в сильнейшую ММА-лигу мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

— Если брать в целом мою карьеру, мы понимаем, что я даже сейчас мог бы в UFC конкурировать — в топ-15, топ-10 — в связи с тем, как дерутся мои соперники, которые мне проигрывали. Я понимаю, что есть вероятность того, что я еще туда вернусь, и сейчас много моментов для этого делается. Я думаю, что еще на один контракт можно было бы залететь. У меня был контракт, мне давали. Но так получилось, что я его не подписал, потому что были травмы. Я понимал, что три боя проводить с такой травмой, на тоненького, где очень тяжело... уже не было желания. Мне просто надо было подписать контракт и взять паузу. Там менеджеры чуть-чуть упустили момент. Но в целом UFC не говорит мне «нет». Они говорят: «Жди, у нас будет для тебя момент». В принципе, Саят (Абдрахманов, менеджер Исмагулова — прим. ред.) работает над этим, — рассказал в беседе с «Вестником ММА» Дамир.

Свои последние два поединка Дамир Исмагулов провел в лигах Hardcore FC и Alash Pride, а также выступал в профи-боксе.

Напомним, в январе 2023 года Дамир Исмагулов в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры.

«Они вынуждают меня», – заявил Дамир, рассказывая об уходе из UFC.

Свой последний бой он провел в конце 2022 года на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну.