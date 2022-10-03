"Они вынуждают меня" – Дамир Исмагулов заявил об уходе из UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов рассказал о завершении контракта с UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«У меня заканчивается контракт, дальше всё будет зависеть от предложения от UFC. Проблема в том, что я хочу драться как можно чаще, раз в 2-3 месяца я готов. Но Лига мне не даёт, заставляют простаивать. Конечно, UFC и пояс — это моя цель, но я хочу драться там, где мне будут давать частые бои. Я знаю свои способности, знаю, что способен забрать пояса в возможно менее известных организациях. Я знаю себе цену, и я устал драться за гонорар, который хватает только на подготовку, и ничего не остаётся», — сказал Дамир в интервью «Вестнику ММА».

Напомним, 17 декабря в Лас-Вегасе Исмагулов сразится с Арманом Царукяном.