Боец UFC Дамир Исмагулов решил закончить свою спортивную карьеру

Этнический казах из UFC Дамир Исмагулов в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Аlboxing.ru

"К сожалению в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял", — написал Исмагулов.

Напомним, что Исмагулов свой последний бой проводил в конце прошлого года на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну.