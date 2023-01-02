Боец UFC Дамир Исмагулов решил закончить свою спортивную карьеру

Спорт
77

Этнический казах из UFC Дамир Исмагулов в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: Аlboxing.ru

"К сожалению в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял", — написал Исмагулов.

Напомним, что Исмагулов свой последний бой проводил в конце прошлого года на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну. 

Популярное

Все
Автомобиль снес четверых пешеходов в Темиртау
Два авто сгорели в гараже в Семее
Боец UFC Дамир Исмагулов решил закончить свою спортивную карьеру
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Социальная сфера: скорость преобразований может быть еще выше, но...
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Хорошая тенденция – Токаев о росте товарооборота Казахстана со странами СНГ
В Алматинской области ученики построенной за 1,6 млрд тенге школы третий год учатся онлайн
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
120 тысяч долларов США отдал мошенникам казахстанский бизнесмен
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Два комитета хотят упразднить в МВД
У акимов станет больше заместителей
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев уволил ряд судей
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Спорт
Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских боле…
Спорт
В Алматы торжественно завершился чемпионат мира по шахматам…
Спорт
"Золотой дубль" — Бибисара Асаубаева высказалась о своей по…
Спорт , Видеогалерея
"Помог воздух Алатау" – шахматный король Магнус Карлсен выс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]