Дать силы земле

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Рысбек Жантыкеев

Для аграрного Казахстана вопросы сохранения и улучшения плодородия почв остаются весьма актуальными.

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Их изучением в стране занимается РГУ «Республиканский научно-методический центр агрохимической службы» Министерства сельского хозяйства. Это единственное гос­учреждение, чьи исследования охватывают всю территорию респуб­лики. По ежегодным результатам работы экспертных бригад, а затем лабораторных анализов готовятся рекомендации для отечественных аграриев-практиков.

В минувшем году «Казах­станская правда» (18 апреля 2022 года, «Тревожный сигнал») уже сообщала о точке зрения ученых-почвоведов на ситуацию с плодородием казахстанских почв на основе проб, взятых летом 2021-го. Тогда были даны рекомендации для фермеров на 2022-й.

Минуло время, и, учитывая актуальность темы, мы вновь поинтересовались у почвоведов положением дел в этой сфере.

Директор РГУ Елена Васильева сообщила, что обследование почв в Казахстане проводится согласно плану агрохимического обследования, который ежегодно сог­ласуется с акиматами. Взятие проб осущест­вляется в верхнем плодородном слое на глубине 20 см. Периодичность мониторинга составляет: для орошаемых земель – пять, для богарных – семь лет.

Образцы почвы также отбираются в соответствии с определенной «сеткой»: на орошаемых землях одну пробу берут в среднем на 10 га, на богаре – на 75.

В 2022 году мониторингом было охвачено 3,9 млн га. Результаты показали: низкое содержание гумуса наблюдается на 66,3% исследованных земель сельскохозяйственного назначения. Неутешительный «диагноз» поставлен на 58% обследованных гектаров касательно содержания подвижного фосфора, еще на 61% земель не хватает калия. Правда, при этом ученые отмечают, что данные показатели можно считать неплохими.

Еще из результатов обследований: среднее содержание гумуса наблюдается на 32,5% сельхозугодий, высокое – на 31,3%, данные по легкогидролизируемому азоту составляют 26% и 21% соответственно.

Невысоки аналогичные показатели подвижного фосфора: средним можно считать его содержание на 34,2% земель, высоким – на 5,6%. Относительно благополучным оказалось положение с калием: его средний показатель – на 9,5% площадей, высокий – на 87,1%.

– Пахотные угодья нашей страны остро нуждаются в увеличении содержания подвижного фосфора, – говорит ученый-почвовед центра агрохимической службы Александр Быков. – Фосфор «отвечает» за кущение, рост, количество зерен и качество урожая в целом. В настоя­щее время казахстанские пашни содержат 14,8 грамма фосфора на килограмм почвы. Между тем был период, когда этот показатель сос­тавлял всего 8,9 грамма. Благодаря внесению минеральных удоб­рений ситуацию удалось улучшить, но ее нельзя считать благополучной.

Хорошим показателем необходимо считать содержание 20 граммов фосфора на килограмм почвы.

В 2021 году аграриями республики было внесено в почву 620 тыс. тонн минеральных удобрений. В 2022-м эта цифра увеличилась до 670 тыс. тонн. Но с учетом имеющихся площадей даже такой объем очень мал. Ведь необходимо вносить ежегодно не менее 2,5 млн тонн. Кроме того, по норме, чтобы каждый гектар пашни в полной мере восстанавливался после предыдущего сезона, его надо ежегодно обогащать тонной органики.

Словом, чтобы земля была плодородной, необходимо отдавать ей даже больше того, что было взято. Тогда она обязательно отзовется на заботу и одарит щедрым урожаем.

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