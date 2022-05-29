28 мая, в Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошел традиционный, ежегодный праздник – День выпускников КазНУ.

Выпускники КазНУ им. аль-Фараби разных лет с большим размахом отметили традиционный День выпускников. На ежегодный праздник пришли известные государственные и общественные деятели, депутаты Парламента РК, дипломаты, представители государственных структур, научной общественности, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, выпускники разных лет, преподаватели и студенты.

Насыщенная программа мероприятия включала: встречи на факультетах, заседание Ассоциации выпускников КазНУ, на котором были подведены итоги работы и определены актуальные задачи по подготовке к 90-летнему юбилею университета, возложение цветов к памятнику великого мыслителя Востока Абу-Насра аль-Фараби и монументу академика У.А. Жолдасбекова, а также праздник на главной площади КазНУ с концертной программой.

На заседании Ассоциации выпускников КазНУ медалью «Выдающийся выпускник» («Аса көрнекті түлек») был награжден Бакытжан Жумагулов, известный выпускник КазНУ, Депутат Сената Парламента РК, Ректор КазНУ им. аль-Фараби (2008-2010 гг.), академик Национальной академии наук РК, президент Национальной инженерной академии РК, президент Математического общества тюркских стран, президент Федерации инженерных академий Исламских стран, первый вице-президент Международной инженерной академии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, Заслуженный деятель РК.

Родной университет поздравили с праздником председатель Конституционного Совета РК, президент Ассоциации выпускников КазНУ Кайрат Мами, депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, ректора вузов и директора научно-исследовательских институтов, а также многие другие известные личности нашей страны.

Также с поздравительной речью выступил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и выразил всем выпускникам признательность за оказанную поддержку и помощь студентам и университету.

День выпускника продемонстрировал единство и сплоченность многотысячного коллектива преподавателей, студентов и выпускников КазНУ, важность непреходящих ценностей, науки и образования, мира и взаимопонимания. Особое отношение к своему родному университету – где ты учился, провел самые лучшие свои студенческие годы, получил знания, ставшие фундаментом дальнейшей карьеры – это важнейшая черта общенационального патриотизма.