День защиты детей: как исполняются поручения президента по улучшению качества жизни

Улучшение качества жизни и обеспечение соблюдения прав детей являются одними из приоритетов в работе правительства РК. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в этом направлении реализуется целый ряд инициатив и преобразований, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В День защиты детей редакция Primeminister.kz публикует обзор принимаемых мер и исполнения поручений Президента РК в области развития образования, здравоохранения и соцподдержки маленьких жителей Казахстана.

Охрана прав детей

1 июня – Международный день защиты детей. Этот праздник отмечают более 30 стран мира. Дата напоминает нам о большой ответственности перед подрастающим поколением. Ведь самое главное право ребенка – быть счастливым!

Обеспечение защиты детей всегда было, есть и будет одним из главных направлений государственной политики. Казахстаном ратифицированы все основные международно-правовые документы в области охраны прав детей, в том числе Конвенция о правах ребенка, подписанная 30 лет назад.

По официальным данным, в Казахстане сейчас проживают 6,8 млн детей. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Национального курултая в прошлом году, качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения.

«Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей», — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

В целях обеспечения прав и законных интересов детей работает Уполномоченный по правам ребенка. В 20 областях страны назначены региональные уполномоченные по правам детей. При Министерстве просвещения создана Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Аналогичные 235 комиссий функционируют и на местном уровне.

Одной из приоритетных задач является обеспечение права детей жить и воспитываться в семье. Из 21 387 детей-сирот 17 660 детей воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью более 1 тыс. детей-сирот.

Во исполнение поручений Президента РК утвержден Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, куда вошел ряд важных инициатив. Разработаны рекомендации по алгоритмам реагирования на насилие над детьми в чрезвычайных ситуациях. В республике открыты и функционируют 14 центров психологической поддержки.

Национальная законодательная база Казахстана, включая основополагающие документы «О правах ребенка» и «Об образовании», – это правозащитное поле, на котором строится благополучное и безопасное детство детей.

Ключевой приоритет

Образование как ключевой приоритет социальной политики также получает поддержку со стороны государства. Выполняются обязательства по повышению статуса педагога, строительству и открытию новых школ, детских садов, внешкольных организаций, колледжей. Созданы условия для развития новых способов и подходов в обучении.

Как отмечают зарубежные эксперты, благоприятные условия вокруг ребенка гарантируют 10% качества знаний. В этой связи по поручению Главы государства в Казахстане реализуется Национальный проект «Комфортная школа». В 2024-2025 годах планируется открыть 369 школ на 740 тыс. ученических мест. До 1 сентября 98 школ, 110 – до конца 2024 года, остальные – до конца 2025 года.

Для успешной реализации и организации учебно-воспитательного процесса в комфортных школах активно готовятся руководители нового формата. Государственная поддержка одаренных детей безусловно мотивирует к высоким достижениям как учащихся, так и педагогов. В этом году впервые прошла республиканская олимпиада для учащихся сельских школ. 1 тыс. детей смогли проявить себя на высоком республиканском уровне.

Вместе с тем государство оказывает конкретную материальную помощь талантливым детям. Так, победителям и призерам международных предметных олимпиад предусмотрено единовременное вознаграждение от 500 до 1,5 тыс. МРП. По итогам 2023-2024 учебного года школьники завоевали 243 медали в 10 международных олимпиадах. Таким образом, проводимая политика в области образования направлена на получение качественного образования и всестороннего развития.

Наряду с этим в республике функционируют различные виды дошкольных организаций. Их количество уже достигло 11,5 тыс., в них воспитываются около 1 млн детей. До 2025 года по всему Казахстану запланировано открытие 300 тыс. новых мест за счет строительства и реконструкции детсадов. До конца текущего года будет введено 77,3 тыс. новых мест.

Сегодня охват детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 91,5% от общего числа детей, в очереди состоят 107 тыс. Для учета детей дошкольного возраста, централизованной очередности и выдачи направлений в дошкольные организации поэтапно внедряется Единая база. Это позволит обеспечить прозрачную постановку в очередь в дошкольную организацию с учетом жизненной ситуации семьи.

В рамках реализации Модели развития дошкольного воспитания и обучения в дошкольных организациях создана доступная развивающая среда, способствующая становлению физически здоровой, социально активной, гармонично развитой личности.

Кроме того, на сегодня в 86% школ созданы условия для инклюзивного образования. Ежегодно расширяется сеть специальных учебных организаций. Около 500 таких объектов оказывают специальные психолого-педагогические услуги детям с особыми образовательными потребностями. В 4 регионах страны в рамках государственного образовательного заказа увеличен охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой, это затронуло 2 тыс. детей. При школах действует 1051 кабинет поддержки инклюзивного образования. Свыше 2,5 тыс. педагогов-ассистентов помогают учащимся адаптироваться к программе обучения и социализироваться в школьной среде.

Еще 3 млн детей охвачены дополнительным образованием. В 2023 году введены в эксплуатацию 2 детских образовательных центра (ДОЦ) и 9 дворцов школьников, открыты 16 комьюнити-центров в сельских школах для саморазвития детей. Утверждена Дорожная карта по оздоровлению детей и развитию их творческого, интеллектуального потенциала на 2024-2026 годы, в рамках которой планируется создание 50 ДОЦ и 100 новых крупных объектов допобразования.

В настоящее время 85% обучающихся колледжей в РК обеспечены бесплатным образованием. Поэтапно увеличен госзаказ на подготовку кадров по востребованным техническим специальностям. С 2023 года ведется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно это должно охватывать 10 тыс. человек. При этом уже 518 предприятий осуществляют шефство над 410 колледжами. Дуальное обучение внедрено в 558 ТиПО с охватом более 85 тыс. студентов.

Для поддержки предпринимательских навыков студентов в 2023 году открыто 20 студенческих центров «Бизнес-стартап». 119 колледжей реализуют товары собственного производства. В 2 раза увеличена и стипендия. Более 85% студентов страны обеспечены местами в общежитиях.

В рамках поддержки нуждающихся семей ежегодно более 400 тыс. детей из социально уязвимых слоев населения получают материальную помощь на покупку школьной формы и канцтоваров. В среднем выходит около 45 тыс. тенге на каждого школьника. Финансовую помощь также получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации.

97 тыс. воспитанников детсадов и 200 тыс. учащихся 5-11 классов из категории социально уязвимых слоев населения охвачены бесплатным питанием. В 7,5 тыс. школах все ученики начальных классов получают одноразовое горячее питание. Организован общественный контроль за школьными столовыми. Созданы межведомственные экспертные комиссии. Обновлены столовые 263 школ.

Ряд послаблений был сделан для школьников из регионов, пострадавших от паводков этой весной. В частности, им передвинули сроки экзаменов, выпускникам дали возможность поступать в вузы с наилучшим результатом предыдущих ЕНТ. Для 832 тыс. учащихся из 2,6 тыс. школ, пострадавших от наводнений и перешедших на дистанционное обучение, организована «Летняя школа», чтобы восполнить пробелы в знаниях.

Меры поддержки

Особое внимание уделили отдыху детей. Более 1,2 тыс. учеников побывали в детских оздоровительных лагерях, еще 3,8 тыс. детей получат путевки в ближайшее время. Стоит отметить, что летний отдых детей организуется в рамках совместного плана 9 государственных органов. Были созданы республиканский и региональные штабы. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «QH Жаздық жолдама» 20 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Приоритет отдается школьникам из регионов, пострадавших от паводка, детям из социально уязвимых слоев населения и многодетных семей сельской местности.

Всего отдыхом и занятостью планируется охватить 3,1 млн, или 92% школьников. Из них 2,9 млн детей проведут летние каникулы в более чем 10 тыс. различных детских оздоровительных центрах и лагерях. Уже в первых числах июня заработают 150 центров отдыха из 182. Для качественного и содержательного отдыха школьников проведена специальная подготовка 120 тыс. педагогов-организаторов, им помогут более 12 тыс. студентов и волонтеров.

Одна из главных инициатив 2024 года – проект «Нацфонд – детям». Во исполнение инициативы Главы государства половина инвестиционного дохода теперь будет ежегодно распределяться между всеми казахстанцами до 18 лет. По достижении совершеннолетия деньги можно будет использовать на образование либо покупку собственного жилья.

Охрана прав и защита законных интересов семей с детьми также является одним из основных направлений государственной политики страны. Национальная модель поддержки семей с детьми представлена системой государственных пособий и выплат, направленных на стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в семье, а также на повышение престижа и авторитета многодетных матерей. 5 видов пособий выплачиваются из бюджета и 2 вида выплат – из Государственного фонда социального страхования. Порядка 2 млн семей с детьми являются получателями пособий и выплат. В текущем году выделено более 1,5 трлн тенге на эти цели. Сумма больше прошлогодней на 19%.

Также ежегодно проводятся профилактические осмотры детей от рождения до 18 лет. В прошлом году были охвачены 5,5 млн маленьких казахстанцев. Одним из главных достижений в сохранении здоровья детей является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии. Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения. За 2023 год проведено 1708 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них почти половина проведена детям до года жизни. В республике внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения – иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах.

По поручению Главы государства Министерством здравоохранения разработан Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. До 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшению лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей.

Правительство Казахстана продолжает работать над созданием благоприятных и комфортных условий для всестороннего развития детей. Внедрение высоких стандартов в образовании, здравоохранении и соцподдержке позволит сформировать новое прогрессивное поколение, которое будет помогать дальнейшему развитию Казахстана по всем направлениям.