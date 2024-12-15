Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»

Мы как нация, как ответственный член международного сообщества должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства. Это одна из задач, на которых акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального курултая. О значимости суверенитета и о том, как изменилось отношение казахстанцев к одному из главных праздников страны, наша редакция побеседовала с кандидатом философских наук, членом Общественного совета Костанайской области и председателем научно-экспертной группы АНК региона Денисом Качеевым.

Денис Анатольевич, какие основные достижения Казахстана, достигнутые за годы суверенитета, Вы могли бы отметить?

Казахстан за годы независимости добился значительных успехов в различных сферах, что позволило стране укрепить свою роль на международной арене и обеспечить устойчивое внутреннее развитие. Ключевые достижения хотел бы выделить в нескольких направлениях.

Политическая и государственная стабильность

Принятие Конституции в 1995 году обеспечило правовую базу для построения сильного государства с президентской формой правления. Была выстроена система, включающая законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, что способствовало укреплению государственного управления. Последовательные изменения способствовали постепенному расширению гражданского участия в управлении страной.

Экономическое развитие

Казахстан одним из первых в регионе провёл масштабные экономические реформы, обеспечив переход от плановой экономики к рыночной. Страна привлекла свыше $370 миллиардов прямых иностранных инвестиций, что стало возможным благодаря стабильной политике и богатым природным ресурсам. Казахстан вошёл в число крупнейших мировых производителей нефти, газа и урана. Реализация проектов, таких как разработка месторождения Кашаган, укрепила позиции страны на мировом энергетическом рынке. Программы индустриализации и цифровизации, такие как «Цифровой Казахстан», способствуют снижению зависимости от сырьевого сектора.

Международное признание и дипломатия

Казахстан стал активным участником международных процессов, включая инициативы по ядерному разоружению и председательство в ОБСЕ (2010 г.). Астана стала площадкой для переговоров по сирийскому конфликту и других международных инициатив. Вступление в ООН, ШОС, ОИС, ЕАЭС и другие структуры позволило стране интегрироваться в глобальные процессы.

Культурное и национальное возрождение

Реализация программ по возрождению казахского языка, традиций и национальной истории. Программа «Мәдени мұра» обеспечила реставрацию и сохранение исторических памятников, что укрепило чувство национальной идентичности. Латинизация алфавита стала частью стратегии модернизации национального сознания и интеграции в глобальное информационное пространство.

Инфраструктурное развитие

Казахстан стал важным звеном в инициативе «Нового шёлкового пути», модернизировал железнодорожную и авиационную инфраструктуру. Строительство столицы – Астаны, стало символом экономического роста и амбиций страны.

Гармонизация межэтнических отношений

Казахстан укрепил свою репутацию как государства, в котором мирно сосуществуют представители более 130 этнических групп. Ассамблея народа Казахстана стала важным инструментом обеспечения межэтнического согласия.

Казахстан за годы независимости достиг значительных успехов, трансформировавшись из советской республики в современное, динамично развивающееся государство. Эти достижения создают основу для дальнейшего прогресса, но также требуют постоянного внимания к вызовам, чтобы обеспечить устойчивость и процветание в долгосрочной перспективе.

А какие наиболее важные изменения произошли в политическом строе республики?

За годы независимости Казахстана произошло несколько значительных изменений в политическом строе, которые обеспечили укрепление демократических институтов, улучшение управления и повышение стабильности государства. Эти изменения в значительной степени определили политическое лицо страны и укрепили её суверенитет.

Одним из ключевых изменений в политическом строе Казахстана стало принятие Конституции в 1995 году, которая заложила основы президентской республики и определила основные принципы устройства государства.

Важнейшим шагом на пути демократизации стало внесение изменений в Конституцию в 2022 году, которые перераспределили властные полномочия между Президентом, Парламентом и Правительством. Основные изменения включали уменьшение роли Президента как центральной фигуры власти, что позволило усилить Парламент и повысить роль местных органов власти. Принятые изменения усилили роль Парламента в принятии ключевых решений, например, в процессе назначения правительственных чиновников и контроле за деятельностью исполнительной власти. Эти шаги укрепили систему сдержек и противовесов, что способствует более прозрачному и эффективному управлению.

Принятие закона о политических партиях в 2002 году и последующие изменения в законодательстве обеспечили развитие многопартийной системы. В стране начали появляться новые политические силы, что способствовало политическому плюрализму и созданию более конкурентной политической среды.

С каждым годом в Казахстане совершенствовались выборные процессы. В 2021 году были введены изменения, направленные на улучшение условий для более свободных выборов, включая участие оппозиции и независимых кандидатов.

В последние годы государство сосредоточилось на поддержке гражданского общества и усилении его роли в политической жизни. Казахстан активно развивает законодательство в области прав человека, принимая законы, направленные на защиту прав и свобод граждан, а также на улучшение прозрачности и подотчётности органов власти. В последние годы усилено участие граждан в принятии решений, в том числе через механизм общественных советов и общественные слушания, что способствует более демократическому управлению.

Важным изменением является усиление роли местных органов власти. Принятые изменения в Конституции и других законодательных актах предполагают укрепление местного самоуправления. Внесение изменений в систему местных выборов и улучшение управления на местах – например, прямые выборы акимов в 2021 году.

Эти изменения в политическом строе Казахстана служат основой для устойчивого развития государства, повышают демократическую зрелость и укрепляют суверенитет страны. С каждым годом страна стремится улучшить политические институты, укрепить их независимость и повысить участие граждан в управлении, что способствует устойчивости политической системы и обеспечению стабильности в стране.

В чём, на Ваш взгляд, историческая важность Дня независимости Казахстана?

День независимости Республики Казахстан, отмечаемый 16 декабря, является главным национальным праздником страны, символизирующим её суверенитет, свободу и право самостоятельно определять своё будущее. Историческая важность этого дня заключается в следующих аспектах:

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О государственной независимости Республики Казахстан», который закрепил независимость страны после распада Советского Союза. Казахстан стал последней республикой СССР, официально провозгласившей свою независимость.

Этот день символизирует начало новой эпохи в истории Казахстана, связанной с построением суверенного государства, развитием национальных институтов и проведением масштабных политических, экономических и социальных реформ.

День независимости стал важным этапом в укреплении казахстанской национальной идентичности. Особое внимание уделялось сохранению и развитию национальной культуры, языка и традиций.

Независимость позволила Казахстану занять достойное место на международной арене, активно участвовать в глобальной политике, экономике и интеграционных процессах. В 1992 году страна стала членом ООН и других международных организаций.

Праздник подчёркивает важность единства и солидарности народа Казахстана, а также демонстрирует приверженность к мирному сосуществованию различных этнических и культурных групп, составляющих многогранную структуру общества.

Этот день не только повод для торжеств, но и время осознания тех достижений, которых Казахстан добился за годы независимости, а также размышлений о перспективах дальнейшего развития государства.

На третьем заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев заявил, что самая важная задача - сохранить и преумножить достижения нашей священной независимости. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Позиция Президента, озвученная на третьем заседании Национального курултая, отражает ключевую задачу любого суверенного государства – укрепление своей независимости и развитие национальных ценностей. Сохранение и преумножение достижений независимости требует стратегического подхода, который сочетает в себе уважение к историческому наследию и стремление к инновациям и прогрессу. Разделяю эту точку зрения, поскольку независимость Казахстана – это не только политический, но и духовный, культурный и экономический феномен, который нуждается в защите и развитии. Сегодня республика сталкивается с новыми вызовами, такими как глобализация, изменения в мировой политике и экологии, которые требуют внимательной работы на всех уровнях.

Для сохранения и укрепления независимости в Казахстане проводится следующая работа:

Укрепление единства народа и продвижение национальной идентичности посредством поддержки поликультурного общества через деятельность Ассамблеи народа Казахстана, которая способствует гармонизации межэтнических отношений.

Развитие экономической самостоятельности посредством реализации программ индустриализации и диверсификации экономики для снижения зависимости от сырьевого сектора. Акцент на развитие новых технологий, цифровизации и поддержки малого и среднего бизнеса.

Совершенствование системы образования с помощью реформы данной системы с целью воспитания нового поколения, которое уважает национальные традиции и в то же время обладает современными знаниями. Во всех организациях образования внедрены программы, направленные на воспитание патриотизма, этических ценностей и чувства ответственности за судьбу страны.

Сохранение исторической памяти и символов независимости посредством увековечения значимых событий и личностей, сыгравших ключевую роль в истории Казахстана. Развитие исторических исследований и популяризация знаний о независимости через медиа и образовательные программы.

Реформы в политической и правовой сферах посредством обеспечения прозрачности и открытости в управлении государством, реформирования системы местного самоуправления. Усиление правового государства и борьба с коррупцией как одной из угроз суверенитету.

Работа по укреплению независимости – это процесс, требующий постоянного внимания и участия всего общества. Преумножение достижений Казахстана зависит от сохранения культурного и духовного ядра, экономической устойчивости и единства народа.

Осталась ли для жителей нашей страны прежней значимость Дня независимости?

Значимость Дня независимости для казахстанцев, безусловно, претерпела изменения за последние годы, что связано с трансформацией общественного сознания, обновлением системы ценностей и вызовами времени. В первые годы после обретения суверенитета День независимости воспринимался как символический рубеж – момент выхода из состава СССР и начала строительства нового государства. Этот этап сопровождался формированием базовых институтов, таких как национальная валюта, вооружённые силы и международные связи.

Сегодня праздник имеет более зрелое и глубокое значение. Он стал поводом для осмысления достижений независимости, анализа ошибок и постановки новых задач. Праздник акцентирует внимание на том, что независимость – это не только исторический факт, но и постоянный процесс её укрепления.

Казахстан сталкивается с новыми вызовами, такими как геополитическая нестабильность, экономические кризисы и необходимость сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. На фоне этих процессов День независимости всё чаще рассматривается как точка объединения общества вокруг базовых ценностей – суверенитета, территориальной целостности и межэтнического согласия.

Молодёжь всё чаще воспринимает День независимости не как данность, а как результат усилий предыдущих поколений. Проведение общественно-значимых мероприятий, конкурсов, открытие памятников и проведение дискуссий помогает укрепить понимание того, что независимость – это ценность, требующая постоянной заботы.

Значимость Дня Независимости трансформируется, переходя от простого торжества исторического события к символу национальной ответственности. Он становится моментом, когда общество оценивает своё прошлое, осознаёт вызовы настоящего и определяет приоритеты будущего. Таким образом, этот праздник приобретает более глубокий смысл, объединяющий казахстанцев в стремлении сохранить и развить достижения суверенного государства.

Обращаясь к казахстанцам с Посланием, Президент акцентировал особое внимание на патриотизме. По Вашему мнению, насколько он развит у наших граждан?

Чувство патриотизма среди казахстанцев остаётся одной из важных основ национального сознания. Однако его уровень и проявления могут варьироваться в зависимости от возраста, социального положения и региональных особенностей. Анализируя текущее состояние патриотизма в Казахстане, можно выделить несколько ключевых аспектов.

Патриотизм у молодого поколения зачастую выражается через участие в волонтёрских движениях, экологических инициативах, культурных и образовательных проектах. Например, многие молодые казахстанцы активно включаются в акции по высадке деревьев или благоустройству городских территорий в рамках программ типа «Жасыл ел».

У людей, выросших в советскую эпоху, патриотизм часто ассоциируется с сохранением традиций и поддержанием мира и согласия в стране. Их участие в общественной жизни проявляется через мероприятия, направленные на укрепление межэтнического единства и передачу культурного наследия. Казахстанцы демонстрируют уважение к национальной культуре через празднование Наурыза, соблюдение обычаев гостеприимства и участие в мероприятиях, связанных с популяризацией казахского языка.

Популяризация казахстанских брендов, поддержка отечественного производства и продвижение культурных ценностей в социальных сетях – ещё один пример современного патриотизма.

Среди факторов, влияющих на развитие патриотизма, хочу отметить следующие.

Государственная политика, которая способствует формированию у граждан гордости за историю, культуру и достижения независимого Казахстана. Школьные и университетские курсы, посвящённые истории и культуре Казахстана, которые формируют чувство сопричастности к судьбе страны.

В периоды кризисов (например, пандемия COVID-19 или паводок) патриотизм проявляется через солидарность, взаимопомощь и поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Несмотря на очевидные успехи в формировании патриотизма у граждан нашей страны, нельзя не отметить то, что у некоторых казахстанцев патриотизм носит декларативный характер и ограничивается символическими жестами либо демагогией в социальных сетях. Также недостаток знаний о национальной истории и культуре, особенно среди молодёжи, требует усиления образовательных инициатив в данных областях.

Патриотизм в Казахстане носит многогранный характер, сочетая в себе элементы уважения к историческому прошлому, ответственность за настоящее и стремление к будущему процветанию страны. Однако его укрепление требует совместных усилий государства, образовательных учреждений и общества в целом. Примеры повседневных проявлений, такие как поддержка культурных ценностей, участие в социальных проектах и сохранение межэтнического согласия, демонстрируют, что патриотизм остаётся важной движущей силой национального развития.

​За годы независимости Казахстан проявил себя как надёжный партнёр. Как Вы оцениваете курс страны, направленный на развитие внешней политики? Каких успехов добилась республика на международной арене?

Курс Казахстана на развитие внешней политики за годы независимости можно оценить как ориентированный на многовекторность, баланс интересов и укрепление международных позиций. Республика активно развивает отношения с различными странами и международными организациями, что способствует его политической и экономической стабильности, а также укреплению суверенитета. Основные принципы внешней политики РК включают приверженность миру, безопасности, сотрудничеству и уважению к международному праву, что сделало страну надёжным и востребованным партнёром на мировой арене.

Одним из важнейших аспектов внешней политики Казахстана является многовекторность, которая позволяет стране выстраивать крепкие отношения как с западными странами, так и с восточными державами. Республика стремится к укреплению связей с ключевыми игроками мировой политики, что помогает ей поддерживать баланс между разными геополитическими интересами. Казахстан продолжает развивать стратегическое партнёрство с Россией, которое охватывает сферы безопасности, экономики и энергетики. Роль РК в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчёркивает важность этих отношений. Казахстан активно сотрудничает с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также развивает экономические связи в таких областях, как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Наша страна также поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с Европейским союзом и США в области торговли, технологий, безопасности и демократии.

Республика за годы независимости значительно укрепила свою репутацию на мировой арене, добившись ряда значимых успехов. Казахстан стал первым в Центральной Азии государством, которое приняло в 2010 году председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это событие было важным шагом в укреплении международного авторитета страны и подтвердило её способность участвовать в решении глобальных проблем безопасности.

Казахстан стал одной из ведущих мировых стран по вопросам ядерного разоружения. Отказ от ядерного оружия и закрытие ядерного полигона в Семипалатинске сделали страну важным игроком в глобальных усилиях по сокращению ядерных угроз. В 2014 году РК предложила идею о глобальном запрете на испытания ядерных оружий, что было поддержано на международной арене.

Казахстан активно развивает свою роль как миротворца, предлагая свои услуги в качестве посредника в решении конфликтов. Например, страна сыграла важную роль в организации переговоров по сирийскому конфликту в Астане, ставшей важной платформой для дипломатических усилий.

Казахстан проявил себя как активный участник ключевых международных организаций. РК является полноправным членом Организации Объединённых Наций с 1992 года и активно участвует в её деятельности, включая работу в Совете Безопасности (в 2017-2018 гг. Казахстан был непостоянным членом Совета).

Казахстан является одним из основателей ШОС и активно участвует в её деятельности, направленной на улучшение региональной безопасности, экономического сотрудничества и устойчивого развития. Республика стала одним из ключевых участников ЕАЭС, что позволяет развивать экономическое сотрудничество с соседними странами и усиливает позиции страны в глобальной экономике. Также Казахстан активно участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направлена на поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на постсоветском пространстве.

Внешняя политика Казахстана за годы независимости была направлена на укрепление суверенитета и безопасности страны через активное сотрудничество с мировыми державами и участие в международных организациях. Многовекторность, дипломатия миротворчества, активное участие в ядерном разоружении и экономическая интеграция позволяют Казахстану сохранять статус надёжного партнёра и обеспечивать устойчивое развитие на международной арене.

Какие ключевые факторы влияют на успешность реализации реформ?

Казахстан сегодня сталкивается с важными вызовами, которые требуют от граждан, бизнеса и государственной власти гибкости, решительности и совместных усилий для успешной реализации намеченных планов и реформ. В условиях стремительных изменений в мире, политической и экономической динамики, РК необходимо сосредоточить внимание на нескольких ключевых аспектах, чтобы обеспечить успешную реализацию реформ и устойчивое развитие страны.

Одним из ключевых факторов успеха реформ является обеспечение политической стабильности, которая создаёт основу для дальнейшего развития. Важно продолжать укреплять демократические институты, которые способствуют прозрачности, подотчётности власти и защите прав граждан. Укрепление роли Парламента и местных органов власти в принятии ключевых решений позволит улучшить управление и повысить эффективность реализации реформ. Активное вовлечение граждан в процессы принятия решений, участие в общественных советах и других формах демократической деятельности создаст устойчивую основу для дальнейших изменений.

Для успешной реализации экономических реформ и обеспечения устойчивого роста Казахстан должен продолжать курс на экономическую диверсификацию, что позволит снизить зависимость от сырьевых ресурсов и создать новые источники доходов. Важно продолжать инвестиции в инновации, стартапы и научные разработки. Казахстан должен развивать индустрию информационных технологий, альтернативную энергетику и другие высокотехнологичные отрасли.

Поддержка предпринимательства, упрощение бизнес-процессов, улучшение налогового климата и повышение доступности финансирования создадут условия для экономического роста. Реализация экологических инициатив и интеграция в глобальные экологические проекты помогут Казахстану не только сохранить природные ресурсы, но и укрепить позиции на международных рынках.

Для устойчивого роста Казахстану необходимо делать акцент на развитии человеческого капитала, улучшении качества образования и здравоохранения, а также усилении социальной защиты. Важно интегрировать инновационные методы преподавания, развивать программу подготовки кадров в современных и востребованных областях, таких как IT, инженерия и экология. Реализация реформ в здравоохранении, направленных на повышение доступности и качества медицинских услуг, особенно в сельских и отдалённых районах, будет способствовать улучшению качества жизни населения. Модернизация системы пенсионного обеспечения, доступ к качественным социальным услугам и повышение уровня жизни через эффективные программы социальной помощи окажут положительное влияние на общественное благополучие.

Для успешной реализации реформ Казахстану необходимо уделять внимание вопросам межэтнического согласия и общенационального единства. Важно продолжать поддерживать политику толерантности и уважения к этническому и культурному многообразию. Казахстан должен укреплять межэтническое согласие, развивать инклюзивное общество. Развитие чувства патриотизма и вовлечение граждан в общественные процессы через образование и культурные инициативы будет способствовать социальной сплочённости и консолидации нации.

Чтобы успешно преодолеть вызовы и реализовать намеченные планы и реформы, казахстанцам следует сосредоточиться на развитии демократических институтов, диверсификации экономики, улучшении качества образования и здравоохранения, укреплении общенационального единства, повышении обороноспособности и активной внешней политике. Реформы требуют согласованных усилий всех слоёв общества и государственных институтов, что позволит Казахстану укрепить свою позицию на мировой арене и обеспечить устойчивое и гармоничное развитие в будущем.