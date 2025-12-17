По его мнению, это опасная тенденция, которая подрывает национальное единство изнутри
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров озабочен навязыванием среди казахстанцев «родомлеменной психологии». Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«В последнее время в обществе усиливается тенденция, направленная не на укрепление единства, а, напротив, на разделение народа. Отдельные контент-производители и предприниматели, размахивая родоплеменным сознанием, наносят названия родов на повседневную одежду — футболки, шапаны — и продают их как «бренд» или «маркетинговый продукт». В социальных сетях контент, навязывающий молодежи родоплеменную психологию, уже выходит за все разумные рамки (перевод с казахского языка – прим. авт.), - заявил мажилисмен.
По его мнению, это опасная тенденция, которая подрывает национальное единство изнутри.
«Тенденция дошла и до кинематографа. В прокат вышел специальный фильм «Руын кым», построенный на подобной конфликтной и ненужной теме. Что именно хотели сказать его создатели — остается непонятным. Какова цель фильмов, которые сопоставляют и унижают казахские роды? Более того, в рамках специальной экспозиции, созданной для продвижения этого фильма, мы увидели карту Казахстана, разделённую на три жуза. Что это, если не вопиющая безответственность?» - возмутился депутат.
Саиров считает, что кинематограф таким образом эксплуатирует одну из самых чувствительных для нации тем.
«В итоге подобная практика не приведёт ни к чему хорошему. Творческая свобода необходима. Однако в нынешнее неспокойное время она не должна доходить до уровня, способного разрушить национальное единство и подорвать основы государственности», - считает депутат.
Он отметил, что родоплеменные тенденции разрушают государственное мышление внутри общества, приводят к фрагментации и ослаблению государственности и представляют собой опасное явление.
«В этой связи считаю целесообразным при Министерстве информации и культуры создать постоянно действующую комиссию, которая будет проводить предварительную художественно-эстетическую, идеологическую и ценностную экспертизу отечественных фильмов, выходящих в кинопрокат, с точки зрения национального единства. Под предлогом «национального кода» и «культурной самобытности» необходимо поставить чёткий барьер действиям, направленным на раскол общества, пропаганду родоплеменного сознания и сепаратизма. В сфере культуры и социальных сетей следует активно наращивать общенациональный контент, отражающий единство всех народов Казахстана, с общим смыслом «Мы — казахстанцы», - заключил Саиров.