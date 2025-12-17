Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»

Мажилис,Мнения
154
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По его мнению, это опасная тенденция, которая подрывает национальное единство изнутри

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров озабочен навязыванием среди казахстанцев «родомлеменной психологии». Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«В последнее время в обществе усиливается тенденция, направленная не на укрепление единства, а, напротив, на разделение народа. Отдельные контент-производители и предприниматели, размахивая родоплеменным сознанием, наносят названия родов на повседневную одежду — футболки, шапаны — и продают их как «бренд» или «маркетинговый продукт». В социальных сетях контент, навязывающий молодежи родоплеменную психологию, уже выходит за все разумные рамки (перевод с казахского языка – прим. авт.), - заявил мажилисмен.

По его мнению, это опасная тенденция, которая подрывает национальное единство изнутри.

«Тенденция дошла и до кинематографа. В прокат вышел специальный фильм «Руын кым», построенный на подобной конфликтной и ненужной теме. Что именно хотели сказать его создатели — остается непонятным. Какова цель фильмов, которые сопоставляют и унижают казахские роды? Более того, в рамках специальной экспозиции, созданной для продвижения этого фильма, мы увидели карту Казахстана, разделённую на три жуза. Что это, если не вопиющая безответственность?» - возмутился депутат.

Саиров считает, что кинематограф таким образом эксплуатирует одну из самых чувствительных для нации тем.

«В итоге подобная практика не приведёт ни к чему хорошему. Творческая свобода необходима. Однако в нынешнее неспокойное время она не должна доходить до уровня, способного разрушить национальное единство и подорвать основы государственности», - считает депутат.

Он отметил, что родоплеменные тенденции разрушают государственное мышление внутри общества, приводят к фрагментации и ослаблению государственности и представляют собой опасное явление.

«В этой связи считаю целесообразным при Министерстве информации и культуры создать постоянно действующую комиссию, которая будет проводить предварительную художественно-эстетическую, идеологическую и ценностную экспертизу отечественных фильмов, выходящих в кинопрокат, с точки зрения национального единства. Под предлогом «национального кода» и «культурной самобытности» необходимо поставить чёткий барьер действиям, направленным на раскол общества, пропаганду родоплеменного сознания и сепаратизма. В сфере культуры и социальных сетей следует активно наращивать общенациональный контент, отражающий единство всех народов Казахстана, с общим смыслом «Мы — казахстанцы», - заключил Саиров.

