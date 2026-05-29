Мажилис рассмотрит законопроект «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан»

Под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает Kazpravda.kz 

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть инициированный парламентариями законопроект «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», а также сопутствующие ему поправки в Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроекты направлены на гуманизацию уголовного законодательства, а также снижение долговой нагрузки населения в рамках административной юстиции. При этом определен перечень преступлений, на которые предлагается не распространять действие уголовной амнистии. Окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осужденного.

Также в первом чтении Палате предлагается рассмотреть правительственные поправки в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». Законопроект разработан в целях приведения национального законодательства в соответствие с Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года. Документ подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге и касается регулирования электронной торговли.

Кроме того, депутаты обсудят законопроект по вопросам пчеловодства, направленный на совершенствование селекционной и племенной работы, создание условий для сохранения и воспроизводства пчел, а также повышение качества продукции пчеловодства.

Во втором чтении в проект повестки включены законопроекты «О психологической деятельности», «Об охране почв», а также поправки по вопросам нотариальной деятельности, совершенствования системы технического и профессионального образования и миграции населения.

В профильный комитет для подготовки заключения будет передано Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух государств.

