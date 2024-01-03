Депутат Калтаева высказалась об интервью президента

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Депутат Сената Ляззат Калтаева считает, что в интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева казахстанцы получили открытые ответы на сложные вопросы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Instagram.com/lyazzat.kaltayeva

Сенатор Калтаева на своей странице в Instagram поделилась своим взглядом на сегодняшнее интервью Касым-Жомарта Токаева.

Расширение общественного и политического участия – введение квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов депутат считает одним из главных шагов президентских реформ.

«Для меня важно то, как президент говорит о реформах – мы должны претворять их в жизнь так, чтобы они были необратимыми. Но последовательно. Шаг за шагом.

В Мажилис 6 партий привели 6 депутатов с инвалидностью, с которыми мы сформировали межпалатную группу «Инклюзивный парламент» и активно инициируем законопроекты, защищающие права казахстанцев с инвалидностью. А в маслихаты пришел 71 такой депутат. Сенат постоянно на связи с ними, и я вижу их работу и желание изменять жизнь людей на местах.

Для меня это интервью про наше понимание и участие в том, какое общество мы строим в нашей стране», – отметила Ляззат Калтаева.

 

#мажилис #президент #реформы #депутат #интервью #Калтаева

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