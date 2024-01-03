Депутат Калтаева высказалась об интервью президента

Сенатор Калтаева на своей странице в Instagram поделилась своим взглядом на сегодняшнее интервью Касым-Жомарта Токаева.

Расширение общественного и политического участия – введение квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов депутат считает одним из главных шагов президентских реформ.

«Для меня важно то, как президент говорит о реформах – мы должны претворять их в жизнь так, чтобы они были необратимыми. Но последовательно. Шаг за шагом.



В Мажилис 6 партий привели 6 депутатов с инвалидностью, с которыми мы сформировали межпалатную группу «Инклюзивный парламент» и активно инициируем законопроекты, защищающие права казахстанцев с инвалидностью. А в маслихаты пришел 71 такой депутат. Сенат постоянно на связи с ними, и я вижу их работу и желание изменять жизнь людей на местах.



Для меня это интервью про наше понимание и участие в том, какое общество мы строим в нашей стране», – отметила Ляззат Калтаева.