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Депутаты Сената Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип посетили объект строительства новой станции метро в Алматы

Сенаторы Макежанов Султанбек и Жусип Нурторе в рамках рабочего визита в город Алматы ознакомились с ходом строительства станции метро «Калкаман», а также посетили две новые станции – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».

Депутаты были проинформированы о процессе строительно - монтажных работ, обеспечении общественной и пожарной безопасности, дальнейшем развитии метрополитена города.

«Основная цель строительства метрополитена – это совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение объема пассажирских перевозок, расширение транспортных связей, развитие сопутствующей инфраструктуры, улучшение экологии в городе», - отметил сенатор Султанбек Макежанов.

На сегодняшний день в метрополитене г. Алматы действуют 11 станций, линия протяженностью 13,4 км, 15 составов электропоездов. Количество ежедневного пассажиропотока составляет 40-45 тыс. человек.

Дальнейшее развитие предусмотрено в западном направлении от станции «Калкаман» до станции в районе рынка «Барлык», которое включает в себя 3 станции, а протяженность участка составляет 5,2 км.

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