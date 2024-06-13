Десятки рабочих из Индии погибли при пожаре на юге Кувейта

На юго-востоке Кувейта в районе Мангаф по меньшей мере 49 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в здании, где проживали рабочие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на euronews.com

Скриншот с видео Kuwait TV via AP

В числе жертв - 40 граждан Индии. Об этом сообщил МИД страны.

Власти Кувейта заявили о намерении арестовать владельца дома, заявив что «к таким проблемам приводит жадность владельцев недвижимости».

Кувейт в значительной степени полагается на иностранных рабочих во многих сферах, включая строительство и нефтедобычу.

По сообщениям местных СМИ, в здании находилось около 200 рабочих, и оно было переполнено.