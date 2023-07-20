Дэвид Мавутор официально вернулся в КПЛ

Ранее Мавутор уже выступал в Казахстане.

Фото: sports.kz

Ганский полузащитник Дэвид Мавутор стал футболистом павлодарского «Аксу», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана 31-летний игрок оказался в официальной заявке павлодарской команды по номером «95».

Ранее Мавутор уже выступал в Казахстане. Большую часть карьеры в Казахстане футболист провел в составе талдыкорганского «Жетысу» - с 2018 по 2020 год. За талдыкорганский клуб африканский игрок провел 77 матчей и отметился тремя голами.

Также в 2021 году Мавутор был игроком карагандинского «Шахтера».