В ходе прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ вышли из «красной» зоны риска в «желтую», а 3 — перешли в «зеленую». По данным Минэнерго, этого удалось достигнуть за счет усиления контроля за эксплуатацией объектов теплоэнергетики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По данным пресс-службы правительства, проведено 472 проверки, по результатам которых наложено штрафов на сумму 170 млн тенге.

Введен институт производственного энергетического контроля, а назначение руководителей энергетических предприятий теперь требует прохождения квалификационной проверки знаний. Также внесены изменения в законодательство, предусматривающие более строгую ответственность за нарушения сроков ремонта, запаса топлива и повреждения сетей.

Эти меры позволили значительно снизить число случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей с 215 до 65. Кроме того, количество технологических нарушений на электростанциях уменьшилось на треть.