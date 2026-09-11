Тепла хватит всем: в Астане подготовились к осенне-зимнему сезону

Энергетика

Сегодня система централизованного теплоснабжения столицы включает пять основных энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток»

Фото: акимат Астаны

Астана входит в предстоящий отопительный сезон с запасом тепловой мощности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В столице завершается подготовка действующих объектов теплоснабжения, одновременно реализуются проекты по модернизации и строительству новых источников тепла, передает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня система централизованного теплоснабжения столицы включает пять основных энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток».

Наличие резерва позволяет обеспечить потребности города в предстоящий отопительный период и создать дополнительный запас на случай повышенной нагрузки. При этом Астана продолжает наращивать тепловые мощности с учетом роста населения и активного развития города.

В настоящее время продолжается строительство угольной части ТЭЦ-3, а также расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 с установкой котлов №7 и №8.

Одним из ключевых новых объектов станет газовая тепловая станция «Тельмана» мощностью 620 Гкал/ч. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год. Новый источник дополнительно увеличит резерв тепловой мощности и повысит надежность теплоснабжения столицы.

«Таким образом, Астана входит в отопительный сезон с необходимым запасом тепловой мощности, одновременно формируя дополнительные резервы на перспективу. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение как существующей застройки, так и новых районов столицы по мере их развития», - говорится в сообщении.

#подготовка #столица #тепло

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