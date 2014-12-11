Действовать на опережение – значит снижать риск Интервью 819 Сергей ХАРЧЕНКО, Людмила ФЕФЕЛОВА

– Новая экономическая политика "Нұрлы жол" – что она дает Костанайской области?



– "Нұрлы жол" рассчитана на упреждение проблем не только в АПК, но и в промышленном секторе, в сфере малого и среднего бизнеса. Значительная часть ресурсов будет направляться на то, чтобы мы могли поддерживать наши обрабатывающие предприятия. Будет переработка, значит, можно увеличивать производство сырья.



Мы сейчас сильны, как не были сильны 10 лет назад. Существует достаточно много каналов, по которым к нам приходит поддержка. Позиция Правительства внушает нам оптимизм.



Государство сегодня выстраивает новые транзитные коридоры, чтобы выходить на рынки соседей. Костанайская область не остается в стороне, что очень важно для наших экспортеров. Из 9 миллионов тонн зерна общего экспорта 2,5 миллиона тонн – наши, костанайские. А потенциал еще выше. Но... в условиях эффективной логистики. В этом контексте стоит отметить новую железнодорожную линию Аркалык – Шубарколь. Кроме того, "Нұрлы жол" позволяет Аркалыку стать перекрестком автомобильных дорог с юга на север, с востока на запад.



Для нас сейчас важно получить средства из Национального фонда под реализацию обозначенных в Послании Главы государства направлений... Под какие проекты Костанай надеется получить финансирование? Для модернизации и реконструкции аэропорта "Костанай", а именно взлетно-посадочной полосы. Нам важны автомобильные дороги Аркалык – Торгай, Карабутак – Денисовка. На реконструкцию Большого моста в Костанае, по последней информации, закладывается в следующем году один миллиард тенге. Об этом говорю не только я, аким области – наши люди ждут. Наши граждане воодушевились планами по интенсивному строительству доступного жилья.



– Сложности нынешней уборки в Костанайской области связаны с погодой или был ряд факторов, которые обусловили затяжной характер жатвы?



– Был фактор погодный и был фактор человеческий. В 2014 году урожай составил 4,5 миллиона тонн зерна, в два раза меньше, чем год назад. В июле, когда выпало 100–120 миллиметров осадков, в поле стоял фактически уже сформировавшийся хлеб. Из-за избытка влаги пошел подгон, второй, третий уровень. Если бы на этом природа успокоилось, мы бы убрали хлеб с минимальными потерями. Но потом снова пошли затяжные дожди... Второй фактор, конечно, человеческий. За последние 10 лет все привыкли, что 80 процентов хлеба убиралось у нас напрямую. Поэтому перестроиться в одночасье не смогли, не имели технических возможностей. Сейчас мы анализируем все это. Была зона особого риска, самые урожайные районы. Мы говорили там: надо менять тактику. Свалите хлеб сейчас – потеряете процентов пять урожая. Не свалите – потеряете и время, и хлеб. Не свалили. В результате значительные потери. Почему не пошли на свал? Свальные жатки были – не было подборщиков.



Но в хорошо организованных хозяйствах, где бизнес сбалансированный, есть полная линейка сельхозмашин. У таких хозяев, как Князев, Даниленко, Вечтейн, Емельянов – все это есть. Но более 4,5 тысячи крестьянских хозяйств на своих 500–600 гектарах не могут иметь полный набор техники. И эта уборка должна показать им пользу объединений, кооперации друг с другом. Если средний размер объединенных полей – 4–4,5 тысячи гектар – тогда ты можешь соблюдать все технологии, имея нужную технику.



Процентов 20 хозяйств, работавших в наихудших погодных условиях, все-таки смогли уложиться в приемлемые сроки и убрать урожай без больших потерь. И хлеб у нас, несмотря ни на что, все же уродился хороший. В том же Сарыкольском, Узункольском, Федоровском районах собрали до 18 центнеров с гектара. Но выводы нам придется делать. Элеваторных емкостей нам всегда хватало. Но нынче, когда практически весь хлеб нуждался в сушке, сушилки элеваторов не справлялись. По этой причине затягивались все процессы. Мы говорим и о том, что надо еще больше приобретать высокопроизводительной техники, чтобы проводить посевную за 15 дней, а уборку – за 25.



– Как планируется минимизировать последствия недобора урожая?



– Серьезно стоит вопрос обеспечения ряда хозяйств на следующий полевой сезон семенами. Нам нужно 560 тысяч тонн семян, на сегодня не хватает около 100 тысяч тонн, но они есть внутри области, причем с запасом. Будут заключаться договоры купли-продажи. Государство обеспечит субсидирование, это хороший механизм, он полностью отработан. Финансовая поддержка аграрного сектора ежегодно растет. Сравните: в 2004 году мы получали субсидии в объеме 450 миллионов тенге. В нынешнем году – 18 миллиардов тенге. На следующий год эта сумма увеличится еще на 2 миллиарда тенге. Руководители хозяйств должны понимать, что эти деньги они могут получить через растениеводство, животноводство, через переработку.



Время всерьез налаживать свой бизнес было у всех. Например, ТОО "Карла Маркса" сегодня получает в год по 300–350 миллионов тенге субсидий на молоко, мясо, корма, на содержание маточного поголовья. И мы всем говорим: давайте вести хозяйство сбалансированно. Занимаясь только полеводством, вы ставите себя в неравные, неконкурентные условия. Аграрники и сами это понимают. Раньше у нас животноводством занималось около 100 хозяйств, сейчас – 800. Не скажу, что поголовье в области резко увеличилось, но мы подготовили основу. Сегодня в производственном секторе животноводство занимает 40 процентов, а было 15. По программе "Сыбага" закупили 15 тысяч голов скота. Из-за рубежа завезли 12,5 тысячи голов. Идет улучшение генофонда, параллельно развиваются ветеринарные службы.



– Нуралы Мустафинович, своим послужным списком за прошедшие 50 лет вы обязаны новейшей истории нашего государства. На заре независимости нужны были новые кадры, вас заметили и направили вверх по лестнице. Но время-то было трудное. Вас поставили во главе сначала одного, потом другого района. Расскажите о том сложном времени.



– Родной Аулиекольский район я возглавлял всего полтора года. Но этот период считаю одним из важнейших. На Костанайскую область обрушился повально неурожайный 1998 год. Хотя и без того мы переживали кризис неплатежей, добавился и российский дефолт. В общей сложности район тогда получил 47 тысяч тонн зерна с площади 180 тысяч гектаров. В следующий год мы вошли практически без семян. Но до посевной еще предстояло пережить зиму. Что делать? Решили идти к людям.



Встречались с населением, объясняли, что происходит. Я и сегодня считаю, что власть должна быть услышанной большим количеством людей. Чем больше слышит народ голос власти, тем лучше для всех. Встречи проходили в холодных сельских клубах, по три-четыре часа. Мы отвечали на самые не­удобные вопросы. Я настраивал коллег говорить правду, какой бы она ни была. Сам встречался с учителями, когда их терпение было на пределе. Проблемы с зарплатой решить порой было невозможно, но мы просили потерпеть, дождаться стабилизации в экономике. Меня спрашивали: вы сами верите? Я верил. Знал, что нельзя опускать руки.



Сложно было и в сельском хозяйстве. За три месяца мы реформировали 19 сельхозпредприятий, избавились от огромного количества долгов. Всех более или менее "живых" инвесторов подключили к работе и подготовились к весне 1999 года. На очередной встрече с учителями я сказал: осенью будет зарплата. Но получилось даже раньше, с июня 1999-го педагоги стали получать заработную плату. И не только они. Этот год был очень урожайным. В Костанайской области тогда сеяли на 2,9 миллиона гектаров, сейчас – на 4,5 миллионах сеем. Но в тот год урожай многих спас, мы рассчитались с кредиторами, наполнили бюджет – это было начало стабилизации всей жизни, не только экономики.



– Знаем, что аулиекольцы не хотели отпускать, когда вас переводили в Костанайский район.



– Мне самому не хотелось уходить из Аулиеколя. Аулиекольский акимат представляла молодая команда, которая продуктивно и напряженно работала. Мой рабочий день начинался порой с 6 часов утра и заканчивался к полуночи. Работали по 17–18 часов. Выезжали в сельские округа для встреч с руководителями-аграрниками. Многие из той команды выросли в крупных руководителей. А все начиналось с ответственности, мы отвечали за принятые на себя обязательства. Это было нелегко. Так же, как и в Костанайском районе, где я работал 4 года. А потом не хотел уходить, когда переводили в Костанай. Ведь каждый раз надо было заново выстраивать систему работы, оставлять проекты, в которые была вложена энергия, которыми гордился. Например, впервые за многие годы мы взялись ремонтировать вторую затобольскую школу, нам на это дали 25 миллионов тенге. Бюджет впервые помог в таком вопросе. Как правило, мы сами находили ресурсы для своих проектов. Даже к ремонту улиц приступили – километр по улице Калинина сделали, а сейчас в Затобольске каждый год по 4–5 километров дорог ремонтируется. Правда, к тому времени система такой работы выстраивалась в целом по стране: правильное планирование, определение приоритетов, освоение средств. Замечу, что по Костанайской области освоение составляет 99,5–99,6 процентов.



– Вы работали в сельских районах и заместителем акима области по сельскому хозяйству. Какую роль отводите сегодня аграрному сектору экономики?



– В Костанайской области 48 процентов сельского населения. Говорить о сельской экономике можно лишь увязывая ее с жизнью рядового человека. Районный аким должен эту связь хорошо понимать. Гектары, тонны – это еще не вся система координат. Да, развитие во многом зависит от субвенций. Но распорядок общественно-политической жизни исходит именно от акима района. Деятельность наших ФАПов, центральных больниц, РОВД не осуществляется сама по себе. Аким района отвечает за то, как реализуется политика государства на местах. Эффективность работы зависит и от манеры его поведения, от интеллекта, от того, как он относится к людям. По всему этому судят в целом об исполнительной власти в стране. С людьми надо разговаривать, даже если не можешь помочь. Если по-человечески поговорил, люди уходят с легким сердцем. Не секрет, бывают и такие, которым что ни скажи, они считают: власть виновата.



Дело чести районного акима – поднимать села и улучшать там жизнь. Сказать, что это у всех получается, не могу. Но я могу спрашивать за это, и довольно жестко. Считаю, что вправе это делать.



– С 1 января начинает действовать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Готов ли костанайский бизнес работать на большом рынке?



– Еще до ЕАЭС внешнеторговый оборот области оценивался более чем в 4 миллиарда долларов. Сальдо – положительное: 65 процентов от товарооборота приходится на экспорт, 35 – на импорт. Доля стран Таможенного союза в этом обороте составляет 48 процентов. В основном это торговля с Россией. Костанайский бизнес сам рвется на большой рынок и делает это вполне успешно. Один пример: за последние год-полтора ТОО "ДЕП" в 6 раз увеличило экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Мы считаем, что это совершенно правильный путь, выбранный по инициативе нашего Президента, – экономическая интеграция. Экономические барьеры замедляют прогресс. Нет смысла развивать производство, если продукция не идет на экспорт. Ради большого рынка создавались ТС и ЕЭП, с 1 января нам предстоит интеграция на более высоком уровне, ЕАЭС. Сегодня эту работу усложняют отношения России с Западом. Но, думаю, это временные проблемы. Мировое сообщество должно понимать, что путь санкций и конфронтации не имеет перспективы.



– Костанайская область – одна из самых многонациональных в стране. Вы считаете этот фактор преимущественным для развития региона?



– Сегодня идет мощное развитие страны, которое позволяет проявлять таланты, энергию молодого поколения. Об этом всегда говорит наш Президент. Костанайская область действительно многонациональная, каждый этнос выдвигает своих лидеров, в спорте например. Раньше Казахстан не имел таких высоких спортивных достижений. А сегодня и Костанай приносит медали в общую копилку. Многих воспитанников костанайского спорта знает вся страна. Считаю символичным, что два уроженца Костанайской области стали Героями России: летчик Андрей Ламанов и военнослужащий, полковник Серик Султангабиев. На таких примерах мы воспитываем молодежь, патриотизм в их сердцах. Передовые люди есть среди учителей и врачей, в бизнесе, в рабочей и крестьянской среде. Это главное богатство Костанайской области. Вместе мы будем укреплять страну, хранить мир и согласие в нашем общем доме.



