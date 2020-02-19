Димаш Кудайберген мечтает выпустить глобальный хит на казахском языке

Культура
Фото с сайта dimashnews.com
Димаш Кудайберген мечтает выпустить глобальный хит на казахском языке. Об этом всемирно известный казахстанский певец рассказал накануне на пресс-конференции в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com.   

Встреча с журналистами, которая была посвящена концерту Димаша в Москве 9 марта, прошла в неформальной обстановке.

"Программа называется "Арнау". Мы уже давали несколько концертов в других странах, в том числе в США, теперь мы готовимся к тому, чтобы произвести впечатление в Москве", – заявил Димаш.

Казахстанский певец в шутку назвал свои концерты "экзаменами", в которых публику невозможно обмануть или схалтурить.

Димаш отдельно поблагодарил Игоря Крутого – певец отметил, что мечтал о работе с российским композитором с самого детства.

Крутой рассказал в чем заключается "феномен Димаша".

"У него уникальный голос, уникальный ритм. Ему важно пропустить музыку через себя, так как он обладает невероятным талантом", – заявил Крутой.

Помимо этого, Димаш раз и навсегда опроверг слухи о своем участии на Евровидении от России.

"Я с большим уважением отношусь к этому конкурсу, однако я не думаю, что мне туда надо ехать. Я бы с радостью представлял Россию, если бы я родился в этой стране. Я гражданин Казахстана и патриот своей родины, поэтому об этом не может быть и речи", – заявил Димаш.

Опровергнув слухи о Евровидении, Димаш поделился своими дальнейшими планами.

"Прямо сейчас я намерен давать концерты, выпускать клипы. После всех турне, конечно же, хочется отдохнуть с друзьями (смеется). Напряженный график и концерты требуют отдыха. Однако, я не жалуюсь – сам понимаю, что не смогу долго прожить без музыки, без творчества, без интенсивной работы", – рассказал Димаш.

Помимо планов о будущем, Димаш рассказал о небольшой мечте – выпустить глобальный хит на казахском языке.

Казахстанский певец привел в пример представителей K-pop музыки, отметив что им удалось заставить подпевать песням на корейском языке весь мир. Димаш надеется, что одна из его новых песен сможет произвести подобный эффект, так как "музыка не имеет границ и национальностей".

