Выступление всемирно известного казахстанского артиста как представителя неоклассики и специалиста в комбинаторности музыкальных стилей и жанров, включало песни на французском, английском, китайском и казахском языках

Фото: dimashnews.com

6 июля в столице Вьетнама состоялся уникальный концерт трех мастеров вокального искусства из Испании, Латвии и Казахстана. Главными героями второго дня рождения Ho Guom Opera стали всемирно известные голоса Пласидо Доминго, Кристине Ополайс и Димаша Кудайберген, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

В честь особенного события со сцены звучали как классические произведения в жанре оперы и романса, так и кроссоверы, демонстрирующие необъятные возможности музыки. Зрители с восторгом принимали известные классические композиции Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Антонина Дворжака, Херонимо Хименеса, Франца Легара и других авторов в исполнении Пласидо Доминго и Кристине Ополайс.

Выступление Димаша Кудайбергена, как представителя неоклассики и специалиста в комбинаторности музыкальных стилей и жанров, включало песни на французском, английском, китайском и казахском языках.

Со сцены Ho Guom Opera прозвучали близкие к классическому стилю «SOS d’un terrien en détresse» (Michel Berger, Luc Plamondon) и Autumn Strong (Kōji Tamaki, Daryl Yao), лирические песни казахстанских авторов Give Me Love (Aigul Bazhanova, Munaidar Balmolda) и Angel Love (Renat Gaissin, Kalkaman Sarin, Lin Wei Weilim), а также танцевальная композиция «Weekend» (Burak Yeter, Allan Eshuijs, Nino Lucarelli), раскрывшая новое звучание под сводами оперного театра.

Особенным сюрпризом для зрителей стало исполнение Димашем культовой песни Hymne à l’amour, которую артист впервые исполнил на прошедшем недавно в Китае 27th Shanghai International Film Festival.

Безусловной кульминацией стало совместное выступление Пласидо Доминго, Кристине Ополайс и Димаша Кудайбергена. O sole mio — неаполитанская песня, написанная еще в 1898 году Джованни Капурро и Эдуардо ди Капуа, переведенная на множество языков, известная в каждой точке планеты, стала яркой звездой A Night with the Stars, объединив поколения на одной сцене.

«Я очень рад впервые посетить Ханой, это много значит для меня. Спасибо всем, кто сегодня пришел в Ho Guom Opera и всем вьетнамским Dears — я чувствую вашу поддержку и любовь на каждом шагу. И я надеюсь вернуться во Вьетнам и спеть всем вам, мои дорогие», — поделился Димаш своими впечатлениями.

Ранее стало известно, что Димаш принял участие в мероприятиях саммита «Центральная Азия – Китай».