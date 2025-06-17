Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, эта песня является китайской версией произведения «Кім екен» казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, впервые исполненного Димашем на его сольном концерте в Астане в 2017 году.

В рамках подготовки к мероприятиям китайский телеканал CGTN пригласил Димаша с выступлением «Китай – Центральная Азия, культурный диалог» в свой проект тематических лекций «Идеи меняют», снятый в одном из ведущих вузов Центральной Азии – Nazarbayev University.

«Уважаемые земляки, жители Астаны и зрители канала CGTN! Сегодня мы поговорим о Китае и Центральной Азии. Я очень рад встретиться с вами в качестве культурного представителя. Мы – соседи, соединенные самой судьбой. Главное, чтобы между соседями, братскими народами и всеми странами мира было единство, согласие и благополучие, это мое искреннее пожелание. До первой поездки в Китай, в юности, у меня культура Китая ассоциировалась с Джеки Чаном, Брюсом Ли, с кунг-фу. Но когда я поехал туда по работе и пожил там, мое восприятие изменилось. Я лично убедился в гостеприимстве китайского народа, в их аккуратности и трудолюбии. Как у представителей азиатских стран, у нас есть схожие традиции и воспитание. Например, уважение к старшим, вежливость с младшими – все это сближает нас. Также нас объединяет стремление к знаниям, к культуре и науке», – отметил он.

В 2017 году, когда певец находился на съемках и мероприятиях в Пекине, поступило приглашение. Тогда его попросили подготовить песни на казахском и китайском языках к визиту Си Цзиньпина в Астану.

«Конечно, с учетом того, что мы представляем культуру нашей страны и с учетом широкой поддержки со стороны китайского народа, мы не раз преподносили наш творческий подарок. Песня «Жасмин» занимает особое место в китайской культуре, не каждому разрешено ее исполнять. Сам факт исполнения этой песни уже считается большой честью, поэтому организаторы предложили именно ее», – пояснил исполнитель хита «Любовь уставших лебедей».

Также артист добавил, что старался исполнить композицию наилучшим образом.

«После выступления он подошел, пожал руку, поблагодарил, поздравил с моими успехами, как в Китае, так и за рубежом, выразил поддержку и сказал добрые слова: «Я всегда желаю Вам успехов». С того момента он высоко ценит мое искусство. Он рассказывал, что вместе с супругой и семьей восхищается моим творчеством. Конечно, это большая ответственность. Будучи артистом, мой вклад – это творчество. Я всегда готов выступать ради блага народа, ради укрепления межгосударственных культурных связей. Именно поэтому я принял приглашение команды господина Си Цзиньпина и выступил на великолепном вечере в городе Сиань. Больше всего запомнилось, что в тот момент я жил в Лос-Анджелесе. Мы утвердили программу за несколько дней до концерта. Долго размышляли и искали произведение, которое бы отразило нашу культуру и историю, ведь весь мир знает, что мы – гостеприимный народ. Поэтому мы стараемся показать свое искусство на самом высоком уровне», – считает спикер.

Также он выразил благодарность Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке. По его словам, главное – чтобы дружба между двумя народами была крепкой. Кроме того, как говорится у казахов: «Шақырып отырған шаңыраққа қарап көсіл» («Располагайся с уважением к очагу, что позвал тебя под свой кров»). В знак уважения к принимающей стороне он исполнил одну песню на китайском языке.

Напомним, в 2023 году Димаш принимал участие в первом саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане, Китае. На Церемонии открытия Года народной культуры и искусства Китая и стран Центральной Азии и Китайско-Центрального Азиатского молодежного фестиваля искусств в Фуронге в исполнении Димаша прозвучала композиция на китайском языке Thousands of Miles, a Common Dream и народная казахская песня «Дурдараз».

«Желаю, чтобы дипломатические отношения между нашими странами развивались и углублялись. Думаю, не будет лишним сказать, что при каждом удобно случае, выступая перед зрителями, я повторяю: пусть в мире будет единство, согласие, равновесие между странами. Главное – это мир. Пусть ни один ребенок не плачет. Неважно, кто он по национальности – грузин, итальянец, француз, русский, казах, американец… нет плохих наций. Я побывал во многих странах, и никогда не буду говорить, что есть плохие народы. Поэтому всегда нужно стремиться к мудрости, видеть в людях хорошее. Давайте излучать любовь, поддерживать друг друга», – заключил артист.

Напомним, 26 мая в Алматы состоялся творческий вечер Димаша Кудайбергена, который соединил в себе фан-встречу артиста с поклонниками и концерт с участием известных артистов Казахстана.

4 июня народный артист Казахстана провел фан-встречу с поклонниками в столице Великобритании.