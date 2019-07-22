Динамика отрицательная, но поправимая

Конкретные задачи по налаживанию эффективной работы в данном направлении Президент поставил, в частности, перед руководством нацкомпании «Каzakh Invest», созданной 2 года назад.

Кстати, именно в день проведения заседания сменился первый руководитель этой структуры, созданной не только для проведения зарубежных презентаций и переговоров, но прежде всего для постоянной целенаправленной работы с перспективными инвестиционными проектами. И помнится, год назад на одном из брифингов в Правительстве речь шла о 50 таких проектах, приз­ванных привлечь как минимум 10 крупных транснациональных компаний (ТНК).

Для Казахстана вопрос привлечения инвестиций, конкуренция за которые все время растет как в Центральной Азии, так и во всем мире, всегда являлся первоочередным. И в этой сфере особую роль сыграла политика, проводимая Елбасы. Как правило, крупнейшие зарубежные инвесторы приходили в республику в результате прямых договоренностей, достигнутых во время визитов и встреч Первого Президента страны.

Основные направления реализуемой сегодня Национальной инвестиционной стратегии связаны с привлечением прямых иностранных инвестиций, государственно-частным партнерством и приватизацией. В минувшем году почти одновременно в нескольких странах начали свою деятельность представительства «Kazakh Invest». Правда, об их реальной отдаче пока судить рано. Хотя критика уже звучит, в частности, по поводу найма иностранных экспертов и представителей. Тревожат и цифры.

– В текущем году наблюдается снижение притока прямых иностранных инвестиций на 11,6%, – отметил на расширенном заседании Правительства Глава государства.

Отрицательная динамика сложилась, по предварительным данным НБ РК, за первый квартал года.

– Снижение отмечается фактически по всем основным отраслям: обрабатывающей промышленнос­ти, сельскому хозяйству, горнорудному комплексу, – акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал «тревожным показателем» и тот факт, что в АПК страны привлечены только 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций и 3,2% от объема инвестиций в основной капитал.

О своем видении ситуации с учетом задач, поставленных Президентом республики, рассказал новый глава АО «НК «Kazakh Invest» Бауржан Сартбаев.

– Основным приоритетом для нас является привлечение иностранных инвесторов в переработку сельскохозяйственного сырья: мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов, овощей. Для этого совместно с Минсельхозом мы недавно утвердили «дорожную карту», предусматривающую ряд мер по синхронизации усилий в данном направлении, в том числе таргетированию, привлечению и сопровождению инвесторов, улучшению условий ведения агробизнеса, оптимизации мер господдержки, выстраиванию бизнес-процессов, – сообщил он.

По данным нацкомпании, на данный момент в АО «НК «Kazakh Invest» прорабатываются 42 проекта на общую сумму 4,2 млрд долларов, из них 17 находятся в стадии осуществления.

– При таргетировании инвесторов в первую очередь берутся во внимание технологичность производства и перспектива кластерного развития, – говорит Бауржан Сартбаев. – Привлечение крупных транснациональных компаний – это не только прямые иностранные инвестиции, но и трансферт технологий и управленческого опыта, рост производительности труда, выход на внешние рынки и встраивание в глобальные «цепочки» добавленной стоимости.

По его словам, зарубежные инвестиции в агропромышленный комплекс, нацеленные на получение качественного продукта, будут иметь мультипликативный эффект социально-экономичес­кого порядка. Это прежде всего увеличение занятости и уровня доходов населения, повышение компетенции местных фермеров и предпринимателей, расширение рынков сбыта, улучшение конкурентоспособности местной продукции.

К примеру, один из таких инвес­торов – голландская компания Farm Frites – создаст в Казах­стане элитное семеноводческое хозяйство. В рамках крупного инвест­проекта стоимостью 145 млн долларов планируется организовать производство 70 тыс. тонн переработанного картофеля, 90% которого будет экспортироваться в соседнюю Россию и страны Средней Азии. В целом, как проинформировали в нацкомпании, такой точечный проект обеспечит рост производства продуктов питания на 1,5%, а экспорта – на 2%.

Казахстан имеет большой потенциал и в развитии тепличного хозяйства, интересного, по мнению главы «АО «НК «Kazakh Invest», не только в качестве экспортного направления, но и с точки зрения удовлетворения внутренней потребности населения в период межсезонья. В настоящее время два таких проекта осуществляются в Туркестанской и Алматинской областях с участием компаний «Эко-Культура» и Polcotton.

– Их запуск с привлечением около 1,4 миллиарда долларов инвестиций позволит увеличить производство тепличных овощей в 2,5 раза, а также создать свыше 10 тысяч рабочих мест, – рассказал Бауржан Сартбаев. – Немаловажно и то, что благодаря налаженным инвестором каналам сбыта отгрузка тепличных овощей за границу увеличится не менее чем в 10 раз. В целом это обеспечит рост экспорта на 9%.

Как сообщил новый председатель правления АО «НК «Kazakh Invest», дополнительно формируются ниши для инвестиций в смежные и сопутствующие отрасли. К ним относятся проекты в сфере сельхозмашиностроения, производства минеральных удоб­рений, логистики, транспортировки и распределения продукции.

– Будущее видится в развитии сотрудничества с крупными меж­дународными ретейлерами, – уточнил Бауржан Сартбаев. – Благодаря именно таким проектам казахстанские товары смогут попасть на прилавки торговой сети во многих странах мира.

Одним из важных инструментов привлечения в республику «якорных» инвесторов и транснациональных компаний в «Kazakh Invest» называют подготовку необходимой документации по международным стандартам. Именно с этой целью к работе привлекаются авторитетные международные эксперты, к мнению которых прислушиваются во всем мире.

– Данный подход позволяет проводить предметные переговоры с потенциальными инвесторами и принимать инвестиционные решения в максимально короткие сроки, – отмечает глава «Kazakh Invest».

Что касается непосредственно АПК, то, по данным нацкомпании, в этой сфере уже отобрано и «упаковано» более 30 новых нишевых проектов. До конца текущего года совместно с местным бизнесом планируется «упаковать» дополнительно еще 20 проектов.

– В целом, согласно нашим прог­нозам, нереализованный потенциал по указанным направлениям в ближайшей перспективе составляет около 10 миллиардов долларов, – пояснил Бауржан Сартбаев. – Последовательное исполнение намеченных задач позволит кардинально изменить экономику села, уйти в сторону интенсивного производства, увеличить объемы выпуска и экспорта отечественной сельхозпродукции.