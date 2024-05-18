Надо только начать с себя

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Языковые курсы, разговорные клубы и даже наружная реклама – все это помогает нам изучать казахский язык. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы освоить его для начала на разговорном уровне. В этом искренне убеждена преподаватель и директор языкового центра «Qaz Лингва» из Караганды Гульназ Мустагулова. Она каждый день проводит занятия для русских, корейцев, немцев и поляков, которые не упускают возможности пополнить лексикон, совершенствуя свой казахский.

фото из архива Гульназ Мустагуловой

– Да, казахский язык постепенно становится языком межнационального общения, – говорит Гульназ Мустагулова. – Я это наблюдаю, в частности, в сфере обслуживания. Недавно в кафе ко мне подошел официант, а я, не отрывая глаз от меню, стала ему говорить: «Шашлык бар ма?» Он: «Бар. Нешеу?» Я отвечаю: «Біреу. Балаларға арналған орындық бар ма?» Он: «Бар!» Потом поднимаю глаза и вижу, что передо мной стоит русский парень. Вот второй пример из жизни. Захожу в продуктовый отдел, где продавец – взрослая женщина славянской внешности. Спрашиваю у нее по-русски: «Есть у вас кефир?» А она мне с улыбкой: «Айран? Бар! Қанша процент?»

Разговорившись с приветливой продавщицей, педагог узнала, что та освоила государственный язык, общаясь с соседями и друзьями-казахами. Женщина вовсе не считает его сложным. Главное – не стесняться и говорить, даже если у тебя не получается правильно произносить специфические звуки.

– Я замечаю, что растет количество людей некоренной национальности, которые знают или изучают казахский язык, – говорит Гульназ Мустагулова. – Вижу это в первую очередь по моим ученикам, которые приходили в Дом дружбы, где я вела занятия в разговорном клубе «Мәміле». С каждым годом их становится больше, а результаты – все лучше. Я думаю, это связано еще и с тем, что поначалу из-за пандемии коронавируса преподавание велось в режиме онлайн, и только в 2022 году мы стали общаться лицом к лицу. В разговорный клуб «Мәміле» потянулись и взрослые люди, и молодежь. Вообще, считаю, что государство создало все условия для того, чтобы граждане могли изучать казахский язык.

Действительно, в Карагандинской области много возможностей для тех, кто хочет овладеть государственным языком на разговорном уровне. В библио­теках и домах дружбы Караганды и моногородов действуют разговорные клубы. Местные акиматы за счет бюджета финансируют бесплатные языковые курсы для населения.

В Караганде, например, действует центр «Шырақ», где в течение двух-трех месяцев все желающие осваивают разговорный казахский. В крупных торговых центрах открыты кабинеты, где бесплатные занятия проводят для арендаторов, продавцов и администраторов. Промышленные предприятия тоже не отстают. Недавно горно-металлургическая компания Qarmet организовала языковые курсы для сотрудников. Теперь шахтеры и металлурги осваивают азы казахского языка без отрыва от производства.

– Можно нанять репетитора, который тебе по карману, или изучать казахский, открыв видеоуроки в YouTube. Их сейчас очень много. Открываете и учите: 15–20 минут в день будет достаточно, – продолжает Гульназ Мустагулова. – Мой личный совет: найдите себе друга – носителя языка и практикуйте с ним казахский. Это очень эффективно! Сейчас даже наружная реклама и звуковые объявления помогают изучать государственный язык. Идешь по улице – читаешь вывески, едешь в автобусе – слушаешь объявления, и так пополняется твой словарный запас. Возможности для изучения казахского встречаются на каждом шагу. Надо только начать с себя.

#изучение #государственный язык #языковые курсы #Qaz Лингва #Гульназ Мустагулова

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