Надо только начать с себя
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
Языковые курсы, разговорные клубы и даже наружная реклама – все это помогает нам изучать казахский язык. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы освоить его для начала на разговорном уровне. В этом искренне убеждена преподаватель и директор языкового центра «Qaz Лингва» из Караганды Гульназ Мустагулова. Она каждый день проводит занятия для русских, корейцев, немцев и поляков, которые не упускают возможности пополнить лексикон, совершенствуя свой казахский.