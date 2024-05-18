Менторское сопровождение демонстрирует эффективность

Для формирования единого воспитательного пространства, поддержки учащихся и их всестороннего личностного развития по поручению акима области Жетысу Бейбита Исабаева с сентября 2023 года в талдыкорганских школах начали работать особые специалисты – менторы. Их главная задача – быть связующим звеном между учеником, школой, родителями и обществом.

Говоря простыми словами, ментор – это наставник, советчик, друг и личный психолог, который в доброжелательной атмосфере делится опытом и знаниями, поддерживает и направляет ребенка. С учетом современных реалий упор в проекте «Ментор по этико-правовому воспитанию» сделан на профилактику наркомании, лудомании, суицида, буллинга, кибербуллинга, всех форм насилия и ранней беременности.

Также менторы разъясняют школьникам их права и обязанности, помогают с выбором профессии и развитием креативного мышления, агитируют ЗОЖ и выявляют болевые точки подрастающего поколения. И конечно же, каждый ученик может в любой момент просто поговорить с наставником по душам, не боясь огласки или осуждения.

Еще одна особенность пилотного проекта – гостевые лекции для школьников от известных политических и общественных деятелей как областного, так и республиканского уровней. В их числе – министры, депутаты, ученые, спортсмены, писатели, медиаперсоны и многие другие. В ходе открытого диалога приглашенные спикеры отвечают на самые актуальные вопросы, рассказывают о тенденциях в своей сфере деятельности, делятся с жетысускими школьниками личным опытом и секретами успеха. С начала реализации проекта проведено уже 113 подобных встреч.

О первых итогах и дальнейших планах развития менторского сопровождения в школах рассказал аким области Бейбит Исабаев, став очередным приглашенным лектором для талдыкорганских старшеклассников.

Увлекательная беседа в стенах Дворца школьников прошла на дружеской ноте. Глава региона рассказал о важных составляющих успешного будущего. Юные слушатели смогли получить развернутые ответы на волнующие их вопросы, в числе которых молодежная безработица, ухудшение экологии, судьба бродячих животных и даже плохое состоя­ние дорог.

Согласно исследованию, свыше 75% опрошенных учащихся отмечают, что довольны проводимыми гостевыми лекциями, а 62% говорят о том, что со школьными менторами у них налажены эффективные положительные взаимоотношения. Также почти треть ребят уже обращалась за индивидуальными консультация­ми. Порядка 20% школьников подчеркнули: беседа с ментором помогла осознать, что неразрешимых проблем нет.

– Основная задача менторов – не навязывание своего мнения или публичное рассмотрение проблемы, а моральная поддерж­ка, консультирование, поиск решения тех или иных проблем, волнующих молодых людей, – обращаясь к школьникам, подчеркнул Бейбит Исабаев. – Если ребенок столкнулся с трудностями в классе, школе, в семье – менторы стараются всеми силами помочь найти выход из сложной ситуации. Наша главная цель – не «поднимать» статистику, а поддержать и направить вас.

Главной же темой лекции главы области стали вопросы образования и целеполагания, профориен­тации, гражданской ответственности и следования традициям. Словом, серьезный разговор был посвящен формированию успешного будущего подрастающего поколения.

– Главное богатство любой страны – человеческий капитал, и вы – будущее нашего Казахстана, – отметил спикер. – Поэтому государство стремится создать все условия для вашего всестороннего развития. На нашей встрече я познакомился с 15-летним юношей, который уже сейчас имеет собственный бизнес-план и потихоньку развивает свое дело. Начать бизнес ему пока мешает только возраст. Как только исполнится 16 лет, он сможет получить грантовую поддержку от государства. Когда у молодого человека есть четкая цель, он заранее готовится, уверенно двигается вперед и в конечном итоге обязательно добьется успеха. И так может каждый из вас. Мы всегда поддержим ваши инициативы и здоровые амбиции. Для этого есть все необходимые инструменты.

Познавая школьную программу, очень важно уделять внимание самообразованию, находя наиболее интересные для себя направления, заметил лектор. Огромную роль в формировании личности играет и чтение, в особенности произведений классиков казахской и мировой литературы.

Участники встречи сообща порассуждали о добросовестности, ответственности, гражданственности, патриотизме и формировании справедливого общества для всех. Бейбит Исабаев на примерах рассказал об особой роли традиций, устоев и семейных ценностей как основы сохранения национальной идентичности и о нашем многообразии, которым славится и по праву гордится Казахстан.

– Мы отличаемся по внешнему виду, языку, выбору религии, культуре, нацио­нальности, полу и возрасту, – заметил глава области. – Мы разные, но мы равные! Как подчеркнул на недавней сессии Ассамблеи народа Казахстана наш Президент Касым-Жомарт Токаев: «Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан».

По итогам встречи со школьниками спикер озвучил ряд конкретных поручений подчиненным, направленных на поддержку молодежи. Так, в регионе необходимо разработать «Атлас новых профессий» на ближайшие 30 лет, расширить успешный опыт функционирования кадетских классов и военно-патриотических клубов, активизировать работу по развитию института семьи, совета отцов, матерей и родительского комитета.

Прозвучало предложение о проведении в регионе книжного фестиваля «Кiтап Fest» и пре­образовании библиотек в современные коворкинг-центры, где молодые люди могли бы с пользой проводить свободное время, приобщаясь к культуре чтения. И конечно же, получит дальнейшую поддержку менторский проект.

Стоит подчеркнуть, что реализуемая в Талдыкоргане полезная инициатива уже нашла продолжение – с января в школах Панфиловского района приступили к работе 37 менторов. А с начала нового учебного года в семи районных центрах и одном городе начнут деятельность еще 48 специалистов, которые также прошли конкурсный отбор и специальное обучение.

За этим начинанием области, кстати, пристально наблюдает вся страна: на сегодня еще два регио­на также планируют запустить подобный проект.