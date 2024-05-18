В Туркестанской области стартовал проект «Моя профессия – мое будущее»

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Любовь Доброта

В Международном казахско-турецком университете им. Ходжа Ахмета Ясауи состоялась церемония открытия регионального проектного офиса «Маманым – болашағым».

фото пресс-службы облакимата

Проект реализуется в рамках Программы повышения доходов населения до 2029 года, принятой постановлением Правительства. Его основная цель – прогнозирование изменений на рынке труда региона и ранняя проф­ориентация учащихся.

В презентации офиса приняли участие министр науки и высшего образования Сая­сат Нурбек, отметивший важность проведения форсайт-исследований, разработки карт региональной потребности в кадрах, что обеспечивает более четкую ориентацию системы образования на кадровые потребности. Он также подчеркнул необходимость связи региональной системы подготовки кадров со спросом на местах, развития науки в университете, вовлечения молодежи в исследования и разработку научных проектов, интернационализации высшего образования и формирования цифровой экосистемы.

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев считает, что вопрос подготовки востребованных кадров очень актуален для региона. По проекту «Маманым – болашағым» разработана специальная дорожная карта, которая реализуется с 2022 года. По его мнению, открытие регионального проектного офиса «Маманым – болашағым» станет важным фактором формирования у молодежи правильного выбора профессии.

– Над проектом с прошлого года активно работали представители нашего университета, – подчеркнула ректор МКТУ Жанар Темирбекова. – Они принимали участие в обучающих семинарах, проходивших в Астане и Алматы. Теперь мы подошли ко второму этапу – созданию регионального проектного офиса, формированию собст­венной команды. Это очень важно для всех нас. Потому что региональным центром подготовки ключевых кадров Туркестанской области является наш вуз.

Руководитель группы проектов программы «Маманым – болашағым» Олжас Сакенов проанализировал цель и значение проекта и ответил на вопросы участников встречи.

В рамках проекта сотрудники университета в течение пяти дней проходят интенсивный сертификационный курс по методике форсайтного исследования.

По результатам обучения выпускники курсов сформируют команду регионального проектного офиса и проведут форсайтные исследования с участием специалистов ключевых отраслей региона, направленные на создание региональной карты потребности Туркестанской области в кадрах.

Проект «Моя профессия – мое будущее» реализуется в 17 регионах. Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская области, города Алматы и Астана завершили разработку карт потребности в кадрах и определили перспективные профессии из приоритетных секторов. Также была проведена профессиональная диагностика учащихся, по результатам которой те определили свой профиль и возможности реализации в профессиональной деятельности.

#Туркестанская область #проект #Маманым – болашағым

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