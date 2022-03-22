Директор и главный инженер ТЭЦ задержаны в Петропавловске

В Петропавловске задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области, в настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (недобросовестное отношение к обязанностям).

В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств по делу, - указывается в сообщении пресс-службы прокуратуры СКО. Ход расследования контролируют прокурор области и начальник департамента полиции.

Одновременно прокуратура области анализирует деятельность контролирующих органов, чтобы дать оценку действиям должностных лиц.

Напомним, в Петропавловске вечером в воскресенье частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

Сразу после ЧП были отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. Температура горячей воды в батареях многоэтажек тотчас снизилась.

На месте происшествия продолжаются спасательно-розыскные мероприятия машиниста-обходчика, предположительно находящегося под завалами.

Пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области сообщила жителям города, что котлы на ТЭЦ-2 не выведены из строя, и что для бесперебойной подачи тепловой энергии в работу запущены резервные котла.

Создан оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы.

Президент страны поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

Утром в понедельник аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сказал на встрече с журналистами, что разрушившуюся трубу могут либо достроить, либо оставить в нынешнем виде, либо заменить на новую. Решение будет принято после проведения экспертизы.

Что касается теплоснабжения, то к вечеру понедельника оно перейдет в доаварийный режим.

Глава департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов сообщил, что в поисковых работах была задействована кинологическая служба. Дополнительная группа спасателей прибудет из Нур-Султана.

Обрушение трубы снизило не только уровень тепла в домах петропавловцев, но и градус веселья на праздничных площадях. Так, здесь был отменен праздничный концерт на открытом воздухе «Open Air» с участием звёзд казахстанской эстрады.