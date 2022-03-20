Частичное обрушение первой дымовой трубы произошло на ТЭЦ-2 в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Представитель пресс-службы «Севказэнерго» Лиля Шерина сообщила, что сведений о пострадавших пока не поступало. Обрушение случилось в районе котельной, начались аварийно-восстановительные работы, разбираются завалы. На станцию прибыли работники ЧС, пожарные, полицейские.

Причина обрушения еще не ясна. Станет ли это ЧП поводом для полной остановки ТЭЦ, тоже неясно. В настоящий момент в работе находятся только два котла, хотя обычно задействованы семь-восемь котлов.

Отметим, первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Высота трубы – 150 метров. В 2016 году трубу ремонтировали, были восстановлены ходовые лестницы, защитные и световые ограждения, светофорные площадки, сделана футеровка трубы (дополнительная отделка, защищающая внутреннюю поверхность от излишнего нагрева, химических и механических повреждений).

В течение всего дня 20 марта дул довольно сильный ветер.

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