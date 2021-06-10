Директоров школ будут наказывать за отсутствие условий для детей с особыми потребностями
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам инклюзивного образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении, документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы инклюзивного и специального образования, приведение ее в соответствие с принципами Всеобщей декларации прав человека и положениями Конвенции о правах инвалидов.
Документом предусматривается установление государственных гарантий в сфере образования в части обеспечения лиц с особыми образовательными потребностями условиями для их самосовершенствования и продолжения обучения в течение всей жизни на всех уровнях образования.
Также предусмотрено формирование службы психолого-педагогического сопровождения и регламентация создания специальных условий по психолого-педагогической поддержке детей с особыми образовательными потребностями.
Кроме того, включены нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость учебных программ в зависимости от особенностей развития обучающегося.
Поправками устанавливается ответственность руководителя организации образования за нарушение правил приема и несоздание специальных условий, предусмотренных законодательством для детей с ООП.