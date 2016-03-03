​Диверсификация аграрного мышления

Узловой вопрос АПК
Основные нарекания представителей Союза фермеров Казахстана касаются сроков приватизации земель, которые, как считают аграрии, установлены без учета финансовых и других возможностей земледельцев. Как отмечает глава СФК Ауезхан Даринов, за все предыдущие годы в частную собственность передано не более 1,2% сельхозугодий. При этом остальные 98,8% земель фермеры должны выкупить в пожарном темпе – в течение одного года.
– О необходимости приватизации Глава государства заявил только в мае прошлого года, а уже осенью Министерство национальной экономики направило законопроект на обсуждение в Парламент. Саму идею приватизации земель мы поддержали, однако просили разработчиков и депутатов провести качественный анализ, общественные дискуссии, разъяснительную работу и только потом вносить изменения в земельное законодательство. Но наши просьбы остались без внимания. Спрашивается, откуда фермеры могут взять 500–600 миллиардов тенге, необходимых для покупки земли? – заявил глава СФК.
Между тем, согласно данным МНЭ РК, на сегодня в аграрном секторе страны функционируют 213,6 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, в распоряжении которых вот уже два десятка лет находится порядка 57,7% всех земель сельхозназначения. При средней величине земельных площадей в пределах 265,9 га на долю всех крестьянских и фермерских хозяйств на сегодня приходится порядка 38% всех пашенных земель, 65% пастбищных и 69% сенокосных угодий.
Согласно данным Минсельхоза РК, в 2012–2014 годах в стране была проведена повсеместная инвентаризация сельхозугодий на площади 96 млн га, в результате которой установлено порядка 7,3 млн неиспользуемых земель. Значительную часть из них, как пояснял депутатам Мажилиса вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, составляют земельные площади, находящиеся в качестве залога в банках, которые на период судебных разбирательств надолго выбывают из хозяйственного оборота. Так, в Акмолинской области из 1,6 млн га неиспользуемых сельхозземель в залоге в БВУ находится 982,6 тыс. га, в Костанайской области из 747,6 тыс. га – 360 тыс. га, в Павлодарской из 687,5 тыс. га – 515,3 тыс. га, в Северо-Казахстанской из 282 тыс. га – 265 тыс. гектаров.
– Как мы видим, реальные причины нерационального использования земель в Казахстане лежат не только в области законодательства. Многое здесь зависит от экономических и финансовых инструментов, – отмечал вице-министр МНЭ РК.
Говоря об этом, он очевидно имел в виду несовершенство финансовых инструментов стимулирования АПК, в результате которых земли годами «застревают» в ссудных портфелях кредиторов, точно так же, как и производственные активы предприятий-должников. И если последние можно выставить на торги и продать другим, более состоятельным владельцам, то арендованные земли, которые фактически являются государственной собственностью, банкиры продать не могут.
Словом, сегодня из-за невовлеченности сельхозземель в активный товарно-рыночный оборот страдают не только бизнес и банки, но и экономика государства в целом. При этом можно сколько угодно говорить о том, что современный формат приватизации сельхозугодий отчасти продиктован интересами финансового сектора, однако суть дела от этого не изменится. При этом банки с их проблемными кредитами явно не перестанут глядеть с опаской на агробизнес, а тот в свою очередь – с укоризной на банки, ведомства и госорганы.
Согласно данным МСХ, на сегодня в общей сложности вовлечено в хозяйственный оборот более 3,4 млн га сельхозугодий. За 2015 год как в добровольном, так и в принудительном порядке было возвращено более 2,3 млн га земель сельхозназначения. Из них пашенные земли составили 394 тыс. га, залежные – 165 тыс. га, пастбищные угодья – 1,7 млн га, сенокосные – 47 тыс. га, многолетние насаждения – 6 тыс. га и прочие земли – 35 тыс. га. При этом в минувшем году передано в сельхозоборот около 750 тыс. гектаров земель. В текущем году планируется передать еще порядка 992 тыс. га.
Девальвация аграрной культуры
Вопросы бесхозяйственного отношения землепашцев к плодородию почвы во все времена носили актуальный характер. Даже при плановой экономике это являлось одной из «долгоиграющих рапсодий» сельской проблематики, нерешенность которой порождала в людях идеализированное представление о частном землевладельце как более рачительном хозяйственнике. Между тем вот уже более двух десятков лет как основные сельхозугодия страны находятся на правах аренды в ведении частных землепользователей. Однако проблема снижения плодородности посевных угодий в Казахстане как была, так и остается актуальной темой дня.
Как отмечает директор Республиканского научно-методического центра аграрной службы Ерболат Базильжанов, только за 25 лет земельные площади страны с высоким содержанием гумуса снизились с 1,6 млн. га до 255,5 тыс. га. На сегодня в стране около 73% сельхозплощадей – это земли с преобладанием почвы с низким содержанием гумуса.
Наибольшие площади земель с высокой плодородностью почвы сосредоточены в Северо-Казахстанской – 117,5 тыс. га, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях – 61,5 и 34,2 тыс. га соответственно.
– Выход продукции с полей с высоким содержанием гумуса и хорошо обеспеченных минеральными удобрениями, как правило, на 20–40% выше, чем на эродированных или истощенных почвах, на которых лежит бремя бесхозяйственности, – говорит Е. Базильжанов.
Последние мероприятия по агрохимическому обследованию почв в Казахстане проводились в 1989 году на площади 34,2 млн га. В настоящее время в Казахстане общая площадь пахотных угодий составляет 24,2 млн га, что на 10 млн га меньше предыдущих лет. Прекратили свое существование областные проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства, мелиоративные отряды по гипсованию солонцовых почв, сократились объемы применения минеральных удобрений. В целом на сегодня по зерновым культурам, занимающим в структуре пашенных площадей республики более 60%, учеными отмечается устойчивая тенденция к снижению урожайности.
Органическое земледелие
Актуализируя проблематику, специалисты Минсельхоза совместно с учеными не устают напоминать о том, что важная роль в сохранении и повышении плодородия почв принадлежит минеральным и органическим удобрениям. Применение азотной, калийной и фосфорной подкормки в необходимом количестве позволяет не только повышать урожайность, но и сохранить плодородность почвы, не накладывая на нее большую нагрузку при выращивании сельхозпродукции. В практике отечественного земледелия активное применение минеральных удобрений наблюдалось в 1965–1986 годах минувшего века, затем это дело «благополучно» сведено к минимуму.
В прежние времена в целях повышения органической основы почвы – гумуса – на поля вносилась органика, получаемая, как известно, из продуктов распада обычного навоза. Но сегодня, когда в селах нет былого количества скота, а также какой-либо системности по использованию органики в качестве удобрения, то, соответственно, нет и предпосылок для изменения ситуации с плодородием полей к лучшему.
Согласно данным МСХ, в 1986 году на поля республики было внесено 33,2 млн тонн органических удобрений, в 1995 году – 1,14 млн тонн. Начиная с 2000 года объемы применения органических удобрений и вовсе сошли на убыль – в 2007 году эти объемы составили не более 78 тыс. тонн. С 2008 по 2014 год органика в пределах 40–60 тыс. тонн применяется только в поливном земледелии, да и то при выращивании картофеля и овощей.
Согласно результатам агрохимического обследования 17 млн гектаров сельхозугодий страны, проведенного Республиканским научно-методическим центром аграрной службы МСХ за период с 2007 по 2014 год, низкое содержание азота отмечено в 58,1% пашенных земель, среднее – в 21,3% и высокое – 20,6% от площади обследованной пашни республики.
В структуре пахотных угодий республики отмечается большая дифференциация почвенного плодородия зон богарного и орошаемого земледелия. Почвы с низким содержанием гумуса на богаре занимают 72%, на орошении – 98,1% от площади обследованной пашни, со средним – 26,4% и 1,9% соответственно.
– Внесение минеральных удобрений на один гектар пашни с 2000 по 2014 год несколько возросло. Однако этих объемов недостаточно для того, чтобы не делать нагрузку на почву в вегетационный период. Ведь на гектар пашни вносится всего двенадцатая часть минеральных удобрений от уровня потребности. Это мизерная доля, – говорит директор научного центра.
Между тем в экономической практике известно давно, что земледелие и животноводство – отрасли взаимовлияющие на степень развития друг друга и аграрного производства в целом. Многолетние травы, высеваемые на истощенных богарных почвах, в комплексе с органическими удобрениями, через время могут восстановить плодородие земли. Но там, где еще земля дает неплохие урожаи, безусловно, необходимо переходить на комплексную минерализацию, причем на системной основе. Это значит, что бесконтрольного применения агрохимических удобрений в казахстанской практике не будет.