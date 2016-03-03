​Диверсификация аграрного мышления

Узловой вопрос АПК



Основные нарекания представителей Союза фермеров Казахстана касаются сроков приватизации земель, которые, как считают аграрии, установлены без учета финансовых и других возможностей земледельцев. Как отмечает глава СФК Ауезхан Даринов, за все предыдущие годы в частную собственность передано не более 1,2% сельхозугодий. При этом остальные 98,8% земель фермеры должны выкупить в пожарном темпе – в течение одного года.

– О необходимости приватизации Глава государства заявил только в мае прошлого года, а уже осенью Министерство национальной экономики направило законопроект на обсуждение в Парламент. Саму идею приватизации земель мы поддержали, однако просили разработчиков и депутатов провести качественный анализ, общественные дискуссии, разъяснительную работу и только потом вносить изменения в земельное законодательство. Но наши просьбы остались без внимания. Спрашивается, откуда фермеры могут взять 500–600 миллиардов тенге, необходимых для покупки земли? – заявил глава СФК.

Между тем, согласно данным МНЭ РК, на сегодня в аграрном секторе страны функционируют 213,6 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, в распоряжении которых вот уже два десятка лет находится порядка 57,7% всех земель сельхозназначения. При средней величине земельных площадей в пределах 265,9 га на долю всех крестьянских и фермерских хозяйств на сегодня приходится порядка 38% всех пашенных земель, 65% пастбищных и 69% сенокосных угодий.

Согласно данным Минсельхоза РК, в 2012–2014 годах в стране была проведена повсеместная инвентаризация сельхозугодий на площади 96 млн га, в результате которой установлено порядка 7,3 млн неиспользуемых земель. Значительную часть из них, как пояснял депутатам Мажилиса вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, составляют земельные площади, находящиеся в качестве залога в банках, которые на период судебных разбирательств надолго выбывают из хозяйственного оборота. Так, в Акмолинской области из 1,6 млн га неиспользуемых сельхозземель в залоге в БВУ находится 982,6 тыс. га, в Костанайской области из 747,6 тыс. га – 360 тыс. га, в Павлодарской из 687,5 тыс. га – 515,3 тыс. га, в Северо-Казахстанской из 282 тыс. га – 265 тыс. гектаров.

– Как мы видим, реальные причины нерационального использования земель в Казахстане лежат не только в области законодательства. Многое здесь зависит от экономических и финансовых инструментов, – отмечал вице-министр МНЭ РК.

Говоря об этом, он очевидно имел в виду несовершенство финансовых инструментов стимулирования АПК, в результате которых земли годами «застревают» в ссудных портфелях кредиторов, точно так же, как и производственные активы предприятий-должников. И если последние можно выставить на торги и продать другим, более состоятельным владельцам, то арендованные земли, которые фактически являются государственной собственностью, банкиры продать не могут.

Словом, сегодня из-за невовлеченности сельхозземель в активный товарно-рыночный оборот страдают не только бизнес и банки, но и экономика государства в целом. При этом можно сколько угодно говорить о том, что современный формат приватизации сельхозугодий отчасти продиктован интересами финансового сектора, однако суть дела от этого не изменится. При этом банки с их проблемными кредитами явно не перестанут глядеть с опаской на агробизнес, а тот в свою очередь – с укоризной на банки, ведомства и госорганы.

Согласно данным МСХ, на сегодня в общей сложности вовлечено в хозяйственный оборот более 3,4 млн га сельхозугодий. За 2015 год как в добровольном, так и в принудительном порядке было возвращено более 2,3 млн га земель сельхозназначения. Из них пашенные земли составили 394 тыс. га, залежные – 165 тыс. га, пастбищные угодья – 1,7 млн га, сенокосные – 47 тыс. га, многолетние насаждения – 6 тыс. га и прочие земли – 35 тыс. га. При этом в минувшем году передано в сельхозоборот около 750 тыс. гектаров земель. В текущем году планируется передать еще порядка 992 тыс. га.

Девальвация аграрной культуры

Вопросы бесхозяйственного отношения землепашцев к плодородию почвы во все времена носили актуальный характер. Даже при плановой экономике это являлось одной из «долгоиграющих рапсодий» сельской проблематики, нерешенность которой порождала в людях идеализированное представление о частном землевладельце как более рачительном хозяйственнике. Между тем вот уже более двух десятков лет как основные сельхозугодия страны находятся на правах аренды в ведении частных землепользователей. Однако проблема снижения плодородности посевных угодий в Казахстане как была, так и остается актуальной темой дня.

Как отмечает директор Республиканского научно-методического центра аграрной службы Ерболат Базильжанов, только за 25 лет земельные площади страны с высоким содержанием гумуса снизились с 1,6 млн. га до 255,5 тыс. га. На сегодня в стране около 73% сельхозплощадей – это земли с преобладанием почвы с низким содержанием гумуса.

Наибольшие площади земель с высокой плодородностью почвы сосредоточены в Северо-Казахстанской – 117,5 тыс. га, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях – 61,5 и 34,2 тыс. га соответственно.

– Выход продукции с полей с высоким содержанием гумуса и хорошо обеспеченных минеральными удобрениями, как правило, на 20–40% выше, чем на эродированных или истощенных почвах, на которых лежит бремя бесхозяйственности, – говорит Е. Базильжанов.

Последние мероприятия по агрохимическому обследованию почв в Казахстане проводились в 1989 году на площади 34,2 млн га. В настоящее время в Казахстане общая площадь пахотных угодий составляет 24,2 млн га, что на 10 млн га меньше предыдущих лет. Прекратили свое существование областные проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства, мелиоративные отряды по гипсованию солонцовых почв, сократились объемы применения минеральных удобрений. В целом на сегодня по зерновым культурам, занимающим в структуре пашенных площадей республики более 60%, учеными отмечается устойчивая тенденция к снижению урожайности.

Органическое земледелие

Актуализируя проблематику, специалисты Минсельхоза совместно с учеными не устают напоминать о том, что важная роль в сохранении и повышении плодородия почв принадлежит минеральным и органическим удобрениям. Применение азотной, калийной и фосфорной подкормки в необходимом количестве позволяет не только повышать урожайность, но и сохранить плодородность почвы, не накладывая на нее большую нагрузку при выращивании сельхозпродукции. В практике отечественного земледелия активное применение минеральных удобрений наблюдалось в 1965–1986 годах минувшего века, затем это дело «благополучно» сведено к минимуму.

В прежние времена в целях повышения органической основы почвы – гумуса – на поля вносилась органика, получаемая, как известно, из продуктов распада обычного навоза. Но сегодня, когда в селах нет былого количества скота, а также какой-либо системности по использованию органики в качестве удобрения, то, соответственно, нет и предпосылок для изменения ситуации с плодородием полей к лучшему.

Согласно данным МСХ, в 1986 году на поля республики было внесено 33,2 млн тонн органических удобрений, в 1995 году – 1,14 млн тонн. Начиная с 2000 года объемы применения органических удобрений и вовсе сошли на убыль – в 2007 году эти объемы составили не более 78 тыс. тонн. С 2008 по 2014 год органика в пределах 40–60 тыс. тонн применяется только в поливном земледелии, да и то при выращивании картофеля и овощей.

Согласно результатам агрохимического обследования 17 млн гектаров сельхозугодий страны, проведенного Республиканским научно-методическим центром аграрной службы МСХ за период с 2007 по 2014 год, низкое содержание азота отмечено в 58,1% пашенных земель, среднее – в 21,3% и высокое – 20,6% от площади обследованной пашни республики.

В структуре пахотных угодий республики отмечается большая дифференциация почвенного плодородия зон богарного и орошаемого земледелия. Почвы с низким содержанием гумуса на богаре занимают 72%, на орошении – 98,1% от площади обследованной пашни, со средним – 26,4% и 1,9% соответственно.

– Внесение минеральных удобрений на один гектар пашни с 2000 по 2014 год несколько возросло. Однако этих объемов недостаточно для того, чтобы не делать нагрузку на почву в вегетационный период. Ведь на гектар пашни вносится всего двенадцатая часть минеральных удобрений от уровня потребности. Это мизерная доля, – говорит директор научного центра.

Между тем в экономической практике известно давно, что земледелие и животноводство – отрасли взаимовлияющие на степень развития друг друга и аграрного производства в целом. Многолетние травы, высеваемые на истощенных богарных почвах, в комплексе с органическими удобрениями, через время могут восстановить плодородие земли. Но там, где еще земля дает неплохие урожаи, безу­словно, необходимо переходить на комплексную минерализацию, причем на системной основе. Это значит, что бесконтрольного применения агрохимических удобрений в казахстанской практике не будет.